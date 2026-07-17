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牆光滑樹剪枝 北京動物園「熊貓豪宅」開張 萌蘭「越獄」難

中國新聞組／北京17日電
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大熊貓「萌蘭」在新家吃竹筍。（取材自新京報）
大熊貓「萌蘭」在新家吃竹筍。（取材自新京報）

北京動物園大熊貓新館近日對外開放，新館占地1.3萬平方米，不但新增室內展廳、獸舍及戶外運動場，還導入智慧管理系統，堪稱「熊貓豪宅」。目前「萌蘭」、「福星」、「白天」、「吉年」及「福將」等五隻大熊貓已率先入住，北京動物園副園長盧雁平表示，大熊貓們對新家適應性非常好，「牠們都很喜歡」。

新京報報導，北京動物園自1955年開始飼養大熊貓，原有展區由1990年亞運熊貓館及2008年奧運熊貓館組成。為提升大熊貓飼養展示效果及遊客參觀品質，園方於2023年12月啟動新館擴建計畫。

走進新館，給人的第一個感覺是「敞亮」和「野趣」，北京動物園副園長牟寧寧表示，新館總面積達1.3萬平方米，共設有四個室內展廳、五間獸舍及五個室外運動場，每個室內展廳面積均超過200平方米，戶外運動場則超過300平方米，增加大熊貓活動空間。

新館分為「白水流韻」、「蘭溪幽谷」、「王朗祕境」及「千峰疊翠」四個主題區，模擬四川臥龍等大熊貓自然棲息地景觀，以緩坡草坪、山石、竹林及淺溪營造活動環境，大貓熊可以盡情攀爬、打滾、戲水。場館內還配備了客製化噴霧系統，在炎炎夏日營造出清涼的「山谷感」。

已經「拎包入住」的五隻大熊貓中，活潑好動的「萌蘭」過去曾有「越獄」行為，因此，新館在設計上也特別強化安全措施。牟寧寧表示，館內外圍玻璃圍牆及室內牆體高度均依照大熊貓飼養規範設計，牆面採用光滑材質，大熊貓就算想「徒手攀岩」，也找不到施力點。

大熊貓「萌蘭」在新家吃竹筍。（取材自新京報）
大熊貓「萌蘭」在新家吃竹筍。（取材自新京報）

在保留樹木供大熊貓登高需求的同時，園方對靠近圍欄、可能成為攀越途徑的樹枝進行修剪，並在鄰近玻璃圍牆的大樹樹幹包覆光滑耐力板，降低大熊貓把樹木當成「逃跑踏板」。

為了兼顧大熊貓休息需求，新館戶外運動場設置假山，可遮蔽遊客視線。盧雁平表示：「我們不會強迫大熊貓『營業』。」

北京動物園目前共飼養十隻大熊貓，其中五隻入住新館，亞運館展示兩隻，奧運館則暫作後台休養區，「丫丫」「萌萌」及「萌大」目前正在後台休整。園方表示，未來將依據各隻大熊貓健康評估及適應情況，安排輪調展出。

因應暑期人潮，新館規畫「大環線」及「小環線」兩種參觀動線，方便遊客依需求參觀不同展區，減少排隊及人流交會情況。

此外，新館導入「獸舍智慧管理系統」，包括智慧安防、健康監測及環境自動化管理，並配備遊客安防與救助系統，遊客如遇身體不適，可透過智慧設備求助，園方將前往現場協助處理。

精華 FAQ

  • 新館占地1.3萬平方米，新增室內展廳、獸舍與戶外運動場，並導入智慧管理系統，整體以提升大熊貓活動空間、飼養品質與遊客參觀體驗為目標。

  • 場館分為4個主題區，透過緩坡草坪、山石、竹林與淺溪等景觀，營造接近四川臥龍的野趣環境，讓大熊貓可以攀爬、打滾、戲水與休息。

  • 因為萌蘭過去曾有「越獄」行為，所以新館特別採用光滑牆面、加高圍牆、修剪近欄樹枝，並包覆樹幹，避免牠把樹木當成攀爬逃脫的踏板。

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