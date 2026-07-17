雲南亞洲象登上全球大銀幕 「象行記」一窺西南祕境

電影「象行記」發布會現場。（取材自極目新聞）

紀錄片電影「象行記」近日舉行全球定檔發布儀式，作為首部將雲南亞洲象故事登上全球大銀幕的紀錄影片，製作團隊耗時三年，透過IMAX實景攝影，真實呈現雲南熱帶雨林生態與亞洲象保育現況，也讓一段屬於中國的生態故事走向全球視野。

極目新聞報導，在發布會上，影片出品方代表、中國對外書刊出版發行中心解讀中國工作室主任陳方表示，「象行記」是首部以雲南亞洲象故事為主題、登上全球大銀幕的紀錄電影。主創團隊歷時三年，深入雲南西雙版納、昆明、普洱等六個州市，長期進駐山野雨林進行紀實拍攝，記錄野生亞洲象生態，為觀眾解鎖西南大地的自然祕境。

「象行記」採雙線並行的敘事架構，一條線聚焦2021年雲南野生亞洲象震撼全中國的北上南歸遷徙之旅，另一條線則追蹤野象「阿寶」遇險救助、人工撫育再到野化放歸的歷程。

兩條故事線同時呈現亞洲象研究工程師湯永晶、大象醫生保明偉及「象爸爸」陳育兵等第一線保育工作者的工作內容，透過平凡守護者的故事刻畫人與自然的和諧共生。

陳方表示，「象行記」全片採用IMAX攝影機實景拍攝，並將珍貴歷史影像素材以IMAX技術升級處理，希望呈現雲南熱帶雨林景觀及亞洲象遷徙畫面。

該片將於10月23日率先在中國上映，並同步於全球91個國家發行，登陸1800餘家IMAX影院及海內外新媒體平台。