上海書店化身郵輪尋生機 「虹書舫」成熱門網紅打卡景點

「虹書舫」郵輪另一側外觀。(記者林宸誼／攝影)

上海不只有路易威登（LV）巨輪，在北外灘，一艘滿載文學圖書的「郵輪 」停泊蘇州河邊外白渡橋與乍浦路橋之間，還帶露台的文化空間，今年4月營業後吸引絡繹不絕遊客，成為熱門網紅打卡景點。

這座被稱為「虹書舫」的郵輪，是由虹口區文旅局、北外灘集團與大隱書局攜手打造。

走進「虹書舫」，一樓是文創區與世界名著文學區，二樓則是「世界名人的上海足跡」特展。走出二樓甲板，抬頭就能望見上海大廈和陸家嘴「三件套」同框的壯闊天際線，回到一樓並走到臨河的窗邊座位，還能欣賞「滬版塞納河畔」風光。

據官方介紹，這艘船形建築載著500種精選圖書、期刊，上千冊讀物，建構起「世界文學史」專業館藏體系，成為上海首家以世界文學為主題的特色閱讀空間，並結合市集與美食，吸引不少市民和旅客前往。

都說賣書不能夠賺錢，這艘「虹書舫」內的書或許成為點綴，藉由餐飲服務及蘇州河景觀，帶動遊客的體驗感或是情緒價值。大隱書局總經理何旋表示，「虹書舫」不是大隱書局操作過最大的項目，但可能是費最多心思的。改造前，這裡只是蘇州河畔的一座普通海事建築，「相當於平地『造』了一艘郵輪」。

若要賦予歷史連結，距離「虹書舫」不到2公里的匯山碼頭，於1919年4月，停靠載有美國哲學家、教育家杜威的「熊野丸」輪，當時教育學者胡適、陶行知還專程前往迎接。之後十多年間，羅素、愛因斯坦、泰戈爾等世界級名家相繼踏上這片熱土，他們從虹口登岸，黃浦江畔的碼頭、外灘的飯店、虹口的里弄、交大的校園，留下他們探尋東方文明的足跡。

大隱書局董事長劉軍希望「虹書舫」能成為一個連接歷史和現代的文化容器，讓更多上海市民、遊客在閱讀、休閒中，讀懂上海、讀懂世界。

然而，何旋不諱言當前實體書店經營的困境，若是以為簡單的加上咖啡文創、盲目追求網紅效應、過度依賴短期流量，都無法真正「拯救」書店。在何旋看來，從「書店+」轉向「+書店」，不再以賣書為中心做業態加法，把文化內核、閱讀價值植入城市空間，讓書店成為內容生產者、空間營運商、生活服務商，才是破局的關鍵。