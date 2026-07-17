我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

不只論文造假…蔣方舟「高考作文一字未寫」再被挖

中國新聞組╱北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔣方舟。（取材自揚子晚報）
蔣方舟。（取材自揚子晚報）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣方舟因碩士論文學術不端被撤銷學位後，外界再度翻出她高考作文爭議與清華降分錄取往事，相關爭論再起。

中國人民大學近日正式通報，依據新線索認定蔣方舟碩士學位論文存在學術不端，決定撤銷其碩士學位；而關於這位「天才少女曾經高考作文一字未寫」的爭議，再次引發關注。

上游新聞報導，2008年，清華大學以自主招生名義降60分錄取蔣方舟，引發巨大爭議。當時蔣方舟高考成績距清華錄取線差了60分，而她的高考作文竟然一字未寫。反對的理由集中在三點：降60分錄取不公平；清華是利用蔣方舟的名人效應炒作；一個連高考作文都無從下手的「少女作家」，憑什麼享受如此優惠？支持者則認為這是招生改革的嘗試，體現了「不拘一格降人才」。

不過，關於「蔣方舟高考作文一字未寫」另有說法。據中新網2013年6月報導，蔣方舟當時透露，自己高考時的語文作文題沒有寫完，因此分數不高，而其數學卻考了130分。主持人郭德綱特別佩服蔣方舟的文學才能，當問到哪部是她最滿意的作品時，蔣方舟表示，她至今還沒寫出「完全滿意」的作品，「這也是促使我一直往下創作的動力所在」。

值得注意的是，中新網2008年7月報導，在蔣方舟被清華大學降60分錄取引發爭議後，知名作家鄭淵潔接受採訪時表示，他表示完全支持清華大學的這一舉措。「錢鍾書當年考清華的時候，數學只得了15分，但清華還是錄取了他，現在卻很少再有這種破例了，所以這個時代也就沒有了大師」。

對於蔣方舟作文一字未寫，最後語文只得了117分這件事，鄭淵潔表示，一個作家看不懂作文題，不代表所有人都看不懂，但一個作文題，讓已經出了多本書的作家看不懂，還是值得大家去想一想。

精華 FAQ

  • 校方依據新線索認定她的碩士學位論文存在學術不端，並正式通報撤銷其碩士學位。此事也讓她過去的學業與招生爭議再次被外界討論。

  • 報導指出，2008年她曾因清華自主招生降60分錄取而受爭議，外界因此傳出她高考作文一字未寫。但另有2013年說法稱她是作文沒寫完，並非完全空白。

  • 反對者認為降60分錄取不公平，也質疑清華借名人效應炒作，並認為她作文表現不足以享受特例；支持者則把它視為招生改革嘗試，強調不拘一格降人才。

高考

上一則

16歲創業、17歲發論文…大廠鎖定AI尖子 高中就開始搶人

下一則

泡泡瑪特董座王寧訪蘋果總部送上LABUBU 跨界聯動掀關注

延伸閱讀

中國作家蔣方舟被舉報「論文造假」人民大學：未發現學術不端

中國作家蔣方舟被舉報「論文造假」人民大學：未發現學術不端
清華教授舉報蔣方舟造假 10個月無果 胡錫進籲別再拖了

清華教授舉報蔣方舟造假 10個月無果 胡錫進籲別再拖了
人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理
蔣方舟學術不端案 中國媒體：涉抄襲台灣論文

蔣方舟學術不端案 中國媒體：涉抄襲台灣論文

熱門新聞

央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
示意圖。(路透)

英專家：中國正為隔離台灣做準備 威脅國際貿易安全

2026-07-09 17:28
新規上路後，阿聯政府和G42等經過核准的企業，採購NVIDIA和超微(AMD)的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。圖為G42和阿聯政府高層去年5月和到訪的美國科技業者合影。(美聯社)

「美國不賣 中國就賣了」 美開綠燈、鬆綁阿聯買晶片

2026-07-12 02:28

超人氣

更多 >
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒