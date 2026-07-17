不只論文造假…蔣方舟「高考作文一字未寫」再被挖

蔣方舟。（取材自揚子晚報）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣方舟因碩士論文學術不端被撤銷學位後，外界再度翻出她高考作文爭議與清華降分錄取往事，相關爭論再起。

中國人民大學近日正式通報，依據新線索認定蔣方舟碩士學位論文存在學術不端，決定撤銷其碩士學位；而關於這位「天才少女曾經高考 作文一字未寫」的爭議，再次引發關注。

上游新聞報導，2008年，清華大學以自主招生名義降60分錄取蔣方舟，引發巨大爭議。當時蔣方舟高考成績距清華錄取線差了60分，而她的高考作文竟然一字未寫。反對的理由集中在三點：降60分錄取不公平；清華是利用蔣方舟的名人效應炒作；一個連高考作文都無從下手的「少女作家」，憑什麼享受如此優惠？支持者則認為這是招生改革的嘗試，體現了「不拘一格降人才」。

不過，關於「蔣方舟高考作文一字未寫」另有說法。據中新網2013年6月報導，蔣方舟當時透露，自己高考時的語文作文題沒有寫完，因此分數不高，而其數學卻考了130分。主持人郭德綱特別佩服蔣方舟的文學才能，當問到哪部是她最滿意的作品時，蔣方舟表示，她至今還沒寫出「完全滿意」的作品，「這也是促使我一直往下創作的動力所在」。

值得注意的是，中新網2008年7月報導，在蔣方舟被清華大學降60分錄取引發爭議後，知名作家鄭淵潔接受採訪時表示，他表示完全支持清華大學的這一舉措。「錢鍾書當年考清華的時候，數學只得了15分，但清華還是錄取了他，現在卻很少再有這種破例了，所以這個時代也就沒有了大師」。

對於蔣方舟作文一字未寫，最後語文只得了117分這件事，鄭淵潔表示，一個作家看不懂作文題，不代表所有人都看不懂，但一個作文題，讓已經出了多本書的作家看不懂，還是值得大家去想一想。