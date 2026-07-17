16歲創業、17歲發論文…大廠鎖定AI尖子 高中就開始搶人

來自深圳的17歲高中生陳廣宇。一篇來自月之暗面Kimi團隊的論文，被特斯拉掌門人馬斯克轉發並稱讚。（取材自36氪公眾號）

AI摘要 文章摘要整理： 月之暗面論文出現17歲高中生署名，引爆AI人才年齡前移討論；字節、騰訊等大廠與學校提前布局高中生，青年AI創業與投資也同步升溫。

中國AI大模型四小虎之一的「月之暗面」團隊日前發表AI技術論文，獲得特斯拉 CEO馬斯克公開點讚，令人震驚的是，在論文37位署名作者中，位列第一的陳廣宇(Guangyu Chen)引發激烈的討論，他是一位來自深圳的17歲高中生。

微信 公眾號Tech星球指出，在AI時代，越來越多的「AI原住民 」正在突破年齡壁壘，高中生「16歲創業、17歲發論文」已成新常態。利潤狂奔的背後，互聯網大廠對頂尖AI人才的渴求已達極致。字節跳動的核心校招年薪近年翻倍暴漲，2026年更開出600萬元人民幣且上不封頂的誘人待遇。

為了精準鎖定尖子生，字節成立「學生工作部」，將目光直接跳過大學，投向高中生。騰訊推出「青科實訓營」，面向13至18歲中學生；吉利發布「跨時代躍遷人才培養計畫」，讓高中生免高考，直通AI核心崗位；字節的「Top Seed」計畫更聘請優秀高中生當顧問，實習日薪最高達2000元。

為了跟上AI時代，部分學校也開始與大廠深度聯動。北京探月學校招生老師透露，學校一直與字節跳動等企業開展校企合作培養計畫，讓學生在實操中接觸最前沿項目。一位畢業生指出，九年級即可選擇進入該項目，完成三年課程後能直通字節實習，「不少同學會選擇直接進入字節工作，因為這與正常的大學申請路線不太一樣」。家長也證實，騰訊、阿里等大廠非常關注學生的項目計畫，傳統升學路徑的優先級正被重新排序。

除了進大廠，許多不想做「牛馬」的高中生則選擇利用AI自主創業。一名17歲的上海高中生在社交平台上分享自己的一人公司AI創業經歷，主打AI大健康，目前已順利拿到50萬美元的融資，她笑稱自己「主業是炒股，副業是創業，上學只是順便」。

這種青年創業者的活力也改變了投資圈的邏輯，雲啟資本便推出專門投資98年後出生創始人的「Y Transformer」計畫，總預算1億元，單筆投資約60萬美元，比起成熟經驗，投資人更看重年輕人的想像力。

回望PC時代的20歲比爾蓋茲、移動互聯網時代的王興，技術浪潮來襲向來是一場與時間的競賽。如今搶跑的年齡再次前移，網民紛紛調侃「現在連高中生都出來捲了，大廠已經不給大學生留活路」。