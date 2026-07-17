造富神話…A股最大IPO 長鑫存儲募資295億將上市 8高管身價過億

AI摘要 文章摘要整理： 中國最大存儲晶片廠長鑫存儲啟動上市，擬募資295億元並引發市場熱捧；其高管持股與員工持股計畫也帶來巨大造富效應。

長鑫存儲（長鑫科技）16日同步啟動網上、網下申購，進入上市倒計時；這家中國最大的存儲晶片製造商擬通過規模空前的募資295億元（人民幣，下同），推進中國實現科技自立自強、領先全球人工智慧 競爭的國家戰略。這是2026年以來A股規模最大的IPO，僅次於中芯國際。

長鑫存儲也創下歷史性造富神話，該公司有八位高管因持股身價過億，由於預估總市值可破5792億元，投資人看好股價飆漲10倍，引爆瘋搶。

路透報導，長鑫存儲將於27日在上交所科創板上市，發行價確定為每股8.66元，若全額行使超額配售選擇權，預計最高集資666.07億元。由於時值中國力推半導體自主化之際，許多投資人摩拳擦掌準備搶購。

紐約時報報導，長鑫存儲受益於人工智慧引領的存儲晶片需求熱潮，然而這家成立僅十年的企業在美國施壓下，無法獲取最先進的晶片製造設備，但這些限制措施，反而使其成為中國培育本土供應鏈的關鍵一環。據招股說明書，長鑫存儲今年一季度營收508億元，同比增長逾700%。在全球存儲晶片市場，長鑫存儲也正開始站穩腳跟，這家公司也是中國吸引海外人才迴流，以及政府大力扶持政策的一個縮影。

另據第一財經報導，長鑫存儲董事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬合計間接持有該公司20.34億股，按照發行價計算，持股市值合計達到176.18億元。其中，董事長朱一明持股市值最大，達137.72億元；董事、總裁、核心技術人員曹堪宇持股市值在十億級別；還有六名高管持股市值在1億元到6億元之間；剩餘的六名高管或者核心技術人員及其家屬持股市值在千萬級別。

此外，招股書顯示，長鑫存儲在上市前已實施兩期員工持股計畫，累計授予6760人次。其中，第一期員工持股計畫自2021年9月啟動，以1.05元/註冊資本價格向3596人次授予股份；第二期則在2023年6月啟動，以0.108元/註冊資本的價格累計授予3164人次。兩期員工持股累計共授予6760人次。

長鑫存儲的董事長朱一明公開承諾，在他第二期被授予的15.36億股份中，他將拿出其中7.68億股，在公司上市滿36個月後的10年內，全部無償分配給在職員工。

而長鑫存儲造富效應或將擴大至股市。此次發行後，長鑫存儲的總股本668.81億股，以發行價計算，其總市值約為5792億元。 不過，市場現在對長鑫存儲市值預估為1.5兆元至2兆元。有投資者在股吧翹首以盼：「長鑫有可能衝擊A股的市值第一，讓我們一起期待A股的『spaceX時刻』早日到來」。