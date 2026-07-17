全球首場人形機器人格鬥賽 頭踢飛還在打 甄子丹：不可思議

兩台眾擎T800機器人在深圳商場打擂台賽。(取自南方日報)

AI摘要 文章摘要整理： 眾擎URKL全球首場人形機器人自由格鬥聯賽在深圳開打，32支頂尖隊伍以T800機器人上陣對決，甄子丹到場觀賽並讚嘆震撼，賽事也結合互動體驗探索商業化。

眾擎URKL全球首場人形機器人自由格鬥聯賽揭幕之夜，16日晚在深圳南山高能開戰，本次揭幕賽統一採用眾擎自研T800全尺寸人形機器人作為競技載體，32支全球頂尖戰隊包括北京清華大學、美國史丹福大學 、香港 大學等海內外知名高校團隊參賽，上演硬核比武對決，擂台之上鐵甲碰撞火星四濺，擔任嘉賓的知名動作影星甄子丹 觀賽時直呼「不可思議」。

廣州日報報導，眾擎URKL全球人形機器人自由格鬥聯賽揭幕賽在深圳南山文體中心正式開啟，URKL以重型機器人為標準機型，自全球招募以來，共吸引來自10餘個國家、200多支參賽隊伍。經過層層海選與線上比拚，最終60支隊伍入圍，32支頂尖強隊在揭幕之夜首次集體亮相，正賽序章正式拉開。

賽前，不齊舞團空降現場，以國風扇子舞演繹「龍拳」，為這場硬核科技競技拉開熱血序幕。另外，國際知名動作影星甄子丹登台，擔任特邀嘉賓。甄子丹在開場時感嘆：「以前看到那些機器人格鬥都是在科幻電影裡，今天近距離看到真實的機器人進行格鬥、競技，親眼見證歷史性的突破，那種衝擊力完全不一樣，那種機器厚重的力量，動作的精準，都讓我覺得不可思議」。

揭幕戰中，震撼名場面接連上演。一台機甲頭部被對手踢飛，失去頭部感知後，仍依靠軀幹核心系統持續出拳、硬抗進攻，頑強完成對戰，盡顯機甲強悍抗造性能。

眾擎聯合創始人兼行銷服負責人姚淇元表示，參加格鬥聯賽的T800機器人正接受多輪賽前測試，包括空打測試、對抗測試及系統聯調等，以全面檢驗機器人的運動性能、穩定性狀態，如同拳手登台前反覆熱身、磨合戰術、調整狀態，確保以最佳「競技狀態」迎接正式對決。

賽場之外，現場還設置沉浸式互動體驗區，帶來機器人遙控操作體驗、機甲打卡拍照、機械臂製作咖啡與爆米花等創新互動項目，讓觀眾親身感受人形機器人與智能科技的獨特魅力，這也表明，格鬥賽是探索未來商業變現途徑的試驗場。

全球首場機器人格鬥賽廣東開戰，甄子丹現場見證鐵甲鋼拳。(取材自廣州日報)

全球首場機器人格鬥賽廣東開戰，甄子丹現場見證鐵甲鋼拳。(取材自廣州日報)