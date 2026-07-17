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泡泡瑪特董座王寧訪蘋果總部送上LABUBU 跨界聯動掀關注

記者林茂仁／北京17日電
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泡泡瑪特董座王寧（右）參訪蘋果總部致贈蘋果CEO庫克（中）及候任CEO特納斯（左...
泡泡瑪特董座王寧（右）參訪蘋果總部致贈蘋果CEO庫克（中）及候任CEO特納斯（左一）FIFA LABUBU公仔。（取自庫克微博）

AI摘要

文章摘要整理：

王寧率泡泡瑪特高管訪問蘋果矽谷總部，與庫克及候任CEO約翰特納斯交流，雙方跨界互動再受關注，也凸顯LABUBU與泡泡瑪特的全球化影響力。

蘋果公司(Apple)執行長庫克16日透過微博官宣動態，曬出與蘋果候任CEO約翰特納斯(John Ternus)及泡泡瑪特董事長王寧的合照，正式官宣泡泡瑪特團隊到訪蘋果矽谷總部Apple Park，再度讓雙方的跨界聯動引發行業關注。

科創板日報報導，從泡泡瑪特方面獲悉，當地時間14日下午，董座王寧率領核心高管團隊，探訪美國矽谷蘋果總部Apple Park，並與蘋果現任CEO庫克、即將上任的新任CEO約翰特納斯等高管會面。雙方圍繞創意設計、數位生態與全球消費趨勢展開深入交流。王寧還將THE MONSTERS與FIFA聯名的毛絨公仔作為禮物，贈送給庫克等蘋果高管。

據悉，這已經是庫克近九個月內第二次與泡泡瑪特公開互動。此前在2025年10月，庫克訪華首站並未選擇蘋果門店或供應鏈夥伴，而是直接現身上海外灘源的THE MONSTERS十周年巡展。展覽現場，藝術家龍家升、王寧與庫克一起參觀LABUBU系列原創手稿和豐富多元的展覽內容，龍家升現場向庫克展示如何在iPad Pro上繪製LABUBU。庫克當晚發微博特意提到，「很欣喜看到LABUBU還用上了他全新的星宇橙色iPhone 17 Pro」。

頻繁的高端互動，背後是泡泡瑪特強勁的全球化發展勢頭與經營業績。財報數據顯示，泡泡瑪特2025年全年營收達371.2億元(人民幣，以下同)，年增184.7%，歸母淨利潤127.76億元，增幅高達308.8%。在IP運營主業中，LABUBU家族全年收入141.61億元，成為泡泡瑪特首個百億IP，海外市場更是貢獻超過50%的銷量。

2026年年會上，王寧進一步披露企業運營資料：2025年LABUBU單品銷量突破1億隻，泡泡瑪特全品類IP全球總銷量超4億隻，全球註冊會員突破1億人次。目前泡泡瑪特業務覆蓋全球100餘個國家和地區，線下門店超700家。

精華 FAQ

  • 王寧率高管團隊前往Apple Park，與庫克、約翰特納斯等蘋果高管會面，雙方就創意設計、數位生態與全球消費趨勢進行深入交流，並互贈聯名公仔作為禮物。

  • 因為這已是庫克近9個月內第二次公開與泡泡瑪特互動，先前還曾到上海參觀THE MONSTERS十周年巡展，連番曝光讓外界認為蘋果與泡泡瑪特的跨界聯動正在升溫。

  • 泡泡瑪特2025年營收達371.2億元、淨利潤127.76億元，LABUBU家族收入141.61億元成首個百億IP，單品銷量突破1億隻，海外市場更貢獻超過50%的銷量。

泡泡瑪特 矽谷 Apple

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