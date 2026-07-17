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3000人選1定了…月薪6萬 河南老君山景區雲海觀察員已入職

中國新聞組／北京17日電
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001號老君山雲海觀察員月薪6萬元。(取材自紅星新聞)
001號老君山雲海觀察員月薪6萬元。(取材自紅星新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

河南老君山景區以月薪6萬元招募雲海觀察員，從3587份投稿中選出抖音創作者「小灶」任001號，已正式入職並展開為期1個月的工作。

河南老君山景區日前發布「月薪6萬(人民幣，約8800美元)，招募雲海觀察員」的信息曾引發全網關注。該景區16日表示，此次招募活動已於15日24：00結束，經綜合評定，在3000多份投稿中，選出抖音id「小灶」的創作者為001號老君山雲海觀察員。另外，該景區還公布了其他二、三十名的創作者名單。

紅星新聞報導，目前在抖音平台上，有諸多網友積極參與，相關視頻的累計播放量已超2000萬次。據老君山景區公布的信息，此次招募共收到3587條網友投稿，根據活動評定規則，自公告發布之日起，從發布時間、內容質量、視頻點讚、傳播效果綜合評定後，他們評定出001號老君山雲海觀察員為抖音id「小灶」的創作者。

據報導，打開「小灶」的抖音主頁，其IP定位在河南，簡介欄寫著「感謝大家」，主頁僅有一條參與招募的視頻。截至16日下午4時許，該條參與視頻共有9萬點讚，6900餘條評論，評論裡多是網友的助力留言。

據大象新聞報導，對於成為001號老君山雲海觀察員，「小灶」表示，選上之後非常夢幻，像在做夢一樣。

紅星新聞報導指出，老君山景區表示，需該創作者聯繫「老君山景區」官方抖音號，開始自己為期一個月的雲海觀察之旅。如因自身情況無法前往，將按照綜合評定名次往後延續。

而在雲海觀察員完成活動任務後，老君山景區會在8月15日後的三個工作日內發放活動報酬60000元（稅前），個稅由景區財務代扣代繳。排名第二至五名創作者，可獲得本次活動免費福利（老君山景區住宿一晚+雙人門票+雙人索道，兌換截止時間2026年12月31日前。）排名第6至30名創作者，可獲得本次活動免費福利（老君山景區雙人門票+雙人索道，兌換截止時間2026年12月31日前。）

「本次活動就是為了找到可以拍攝、剪輯、創作的『多面手』，創作者『小灶』符合我們的招募要求。我們舉辦這次活動也不是為了炒作，是切切實實需要這樣的創作者。」河南省老君山文化旅遊集團有限公司一名相關負責人說，目前「小灶」已經入職。

對於之後是否還會有「雲海觀察員」的招募活動，該負責人表示，暫時還沒考慮，但會依據今年的情況，去進行下一步工作。

001號老君山雲海觀察員月薪6萬元。(取材自紅星新聞)
001號老君山雲海觀察員月薪6萬元。(取材自紅星新聞)

精華 FAQ

  • 景區在3587份投稿中，經發布時間、內容質量、點讚與傳播效果綜合評定後，選出抖音id「小灶」的創作者，成為001號老君山雲海觀察員。

  • 中選者需聯繫老君山景區官方抖音號，進行為期1個月的雲海觀察與創作任務；完成後，景區將於8月15日後3個工作日內發放60000元稅前報酬。

  • 第二至5名可獲住宿1晚、雙人門票與雙人索道；第6至30名可獲雙人門票與雙人索道，兌換期限至2026年12月31日。若001號無法前往，名次將依序遞補。

河南 抖音

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