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浙男砸20多萬 家中200台小米設備 手機送修後…心涼了

中國新聞組／北京16日電
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小陳的小米17Ultra徠卡版手機攝像頭密封圈脫落。（取材自1818黃金眼）
小陳的小米17Ultra徠卡版手機攝像頭密封圈脫落。（取材自1818黃金眼）

浙江紹興一名自稱資深「米粉」的男子小陳，家中布置近200台小米智能設備、兩年內累計消費超過20萬元（人民幣，下同，約2.9萬美元）。近日他因一支售價8000多元人民幣的小米17 Ultra徠卡版手機攝像頭密封圈脫膠送修，卻在售後檢測中被告知屏幕存在「熱損」問題，需要自費更換。小陳認為手機寄出前並無相關異常，質疑問題可能出現在寄修運輸或檢測維修過程中，並對小米「只換不修」權益的適用範圍提出異議。

1818黃金眼報導，小陳家中的小米設備涵蓋空氣炸鍋、微波爐、電飯煲、灶台、洗碗機、淨水機、衛浴設備、電視、空調、冰箱、音響、監控、電動牙刷等多個品類，還專門收藏各類小米產品包裝盒。他表示，自己近兩年在小米產品上的花費接近20萬元，家中的配置「比小米之家還小米之家」。

今年1月，小陳購買了一支小米17 Ultra徠卡版手機。7月2日，他發現手機攝像頭密封圈脫落，認為屬於質量問題，且仍在相關權益期限內，因此申請「只換不修」服務，並將手機寄往小米官方寄修中心。

不過，寄修中心工作人員表示，外觀類和軟件類問題不適用「只換不修」權益。雙方因此產生分歧。隨後，售後又通知小陳，手機屏幕存在熱損問題，更換屏幕需自費900多元。

據報導，為了證明手機在寄修前並無屏幕異常，小陳提供了寄出前拍攝的視頻，以及7月2日的手機照片。他表示，從影像中可以看出，當時屏幕對應位置沒有綠斑，也不存在熱損現象。

對此，小米工程師認為，這些照片和視頻存在反光、拍攝角度等因素影響，無法作為有效證據。小陳則質疑，屏幕熱損大概率是在寄修運輸途中，或是在檢測、維修過程中使用熱風槍等設備加熱所致。

小陳要求小米方面提供相關操作視頻，以釐清設備在檢測和維修過程中的處理情況，但對方以涉及內部資料及商業機密為由拒絕提供。

在1818黃金眼節目現場，小陳再次致電小米寄修中心，核實「只換不修」權益申請以及屏幕熱損爭議。工作人員表示，已重新為其建立工單，「只能幫您再反饋，我這邊沒辦法保證，產品的話，我們要以試驗檢測為準」。

小陳在電話後表示，自己一直認同小米「真誠、熱愛」的品牌價值觀，但這次的售後經歷讓他感到失望。他說：「熱愛在我這，真誠哪去了？」

截至目前，小米方面尚未就此事作出進一步公開回應。

小陳家中的小米設備。（取材自1818黃金眼）
小陳家中的小米設備。（取材自1818黃金眼）

小陳家中有大量小米設備。（取材自1818黃金眼）
小陳家中有大量小米設備。（取材自1818黃金眼）

小陳家中的小米設備。（取材自1818黃金眼）
小陳家中的小米設備。（取材自1818黃金眼）

精華 FAQ

  • 他表示手機攝像頭密封圈脫膠屬於質量問題，且仍在相關權益期限內，因此申請小米「只換不修」服務，並將手機寄往官方寄修中心處理。

  • 寄修中心稱外觀類與軟件類問題不適用「只換不修」權益，之後又檢測出螢幕存在熱損，認定需要更換螢幕，費用約900多元，雙方因此產生分歧。

  • 他提供了寄出前拍攝的影片與照片，認為當時並無綠斑或熱損跡象，因而懷疑問題可能發生在運輸途中，或檢測維修時使用熱風槍等設備所致。

小米

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