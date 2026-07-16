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跳河救人的71歲安徽奶奶找到了 悄悄離開現場曝原因

中國新聞組／北京16日電
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71歲婦人劉德芳縱身跳河救人現場畫面。（取材自環球網）
71歲婦人劉德芳縱身跳河救人現場畫面。（取材自環球網）

安徽淮北濉溪縣一名71歲婦人日前聽聞有人落水後，立即攜帶救生圈跳入河中救援，經過20多分鐘努力，在岸邊民眾協助下成功救起一名30歲左右男子，隨後未留下姓名便悄然離開。警方事後透過監視器及公開影片尋人，最終確認救人者為退休職工劉德芳，其見義勇為事蹟在網路引發關注。

安青傳媒報導，7月13日下午6時許，濉溪縣沱河路橋附近突然傳出呼救聲，當時正在橋下與朋友聊天的71歲劉德芳聽見後，立刻跑向落水地點。

她表示，起初以為落水的是小孩，見岸邊一名女子遞來救生圈後，便拿著救生圈抄近路跑到河邊，隨即跳入水中救人，「開始以為掉河裡的是小孩，心裡特別急，等游到他跟前，抓住他的胳膊，才發現他是一名30歲樣子的男青年。」

據她回憶，男子一度試圖掙脫，她則持續抓住對方。由於河水約四、五公尺深，她體力消耗很大，只能藉助救生圈，一邊拉、一邊推，慢慢將男子帶往淺水區，最後在岸邊熱心民眾協助下，順利將男子救上岸。

據報導，確認男子安全後，劉德芳沒有留下姓名，只整理浸濕衣物便返家。她說，整個救援歷時20多分鐘，「回家後也沒當回事，沒有告訴家人，因為怕他們擔心。」

警方接獲報案趕抵現場時，落水男子已脫困，確認身體並無大礙後，立即著手尋找救人者。由於老人未留下任何身分資料，濉溪縣公安局新城派出所調閱周邊監視器、走訪民眾，並透過警方官方微信發布尋人影片，希望民眾提供線索。

影片發布後迅速在當地社群平台流傳，吸引不少網友轉發與留言。隔天，劉德芳的哥哥從影片中認出妹妹，主動聯繫警方，這才讓這位「濉溪奶奶」身分曝光。

報導指出，經常到濉河公園休閒的居民劉群英表示，落水男子當時位於河中央，距岸邊十多公尺，劉德芳一路逆流游向對方，「這條河有四五米深，一般人都不敢隨便下水。」

劉德芳的好友韓梅說，得知她救人的消息後十分感動，「70多歲的人了，還不顧自身安全下水救人，這是我們淮北人的驕傲，更是濉溪人的驕傲。」

劉德芳的女兒許詩卉則表示，母親平時就是熱心腸，鄰里遇到困難都會主動幫忙。這次母親奮不顧身下水救人，家人既感到驕傲，也難免後怕，畢竟母親年事已高。

劉德芳日前縱身跳河救人。（取材自環球網）
劉德芳日前縱身跳河救人。（取材自環球網）

劉德芳透露，自己原是濉溪縣水利局下屬企業退休職工，平時有運動習慣，也曾在健身房自學游泳，但「水性並不好」。她說，當時情況緊急，根本來不及考慮自身安危，「那天下河救人，情況太急，顧不上想自己水性並不好、萬一救不上來怎麼辦。」

她事後得知落水男子身體狀況穩定、情緒恢復平穩，感到十分欣慰，並表示：「年輕人，一時想不開，過過就好了。等走到我這個年齡，什麼都不是問題，怎麼開心怎麼過。」

精華 FAQ

  • 7月13日下午，濉溪縣沱河路橋附近傳出呼救聲，她原本在橋下與友人聊天，聽到後誤以為是小孩落水，便拿著救生圈立刻跑向河邊並下水救援。

  • 劉德芳游到男子身邊後抓住他的胳膊，雖然對方一度掙脫，她仍靠救生圈支撐，在深約4、5公尺的河水中一邊拉、一邊推，最後在岸邊民眾協助下將人救上岸。

  • 她表示當時只想先把人救起來，確認男子安全後就整理濕衣服返家，認為只是做了該做的事，也不想讓家人擔心，因此沒有留下姓名，後來才被警方尋獲。

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