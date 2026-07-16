北京女花7千元預定的育兒嫂 驗出HPV陽性 中介奇葩回應

北京一名田姓女子日前透過家政中介支付7000元預訂育兒嫂，並要求對方在到府服務前加做HPV檢查，結果驗出HPV高危亞型陽性。（取材自微博）

北京一名田姓女子日前透過家政中介支付7000元（人民幣，下同，約1033美元）預訂育兒嫂，並要求對方在到府服務前加做HPV檢查，結果驗出HPV高危亞型陽性，TCT檢查也顯示50%至70%細菌性陰道病，與中介20多天前提供的「全部正常」體檢報告結果明顯不同。田女質疑體檢報告真實性，中介則回應「人是活體，上午還好好的，下午就可能出問題」，引發討論。

揚子晚報報導，田女表示，她因難產後傷口反覆裂開，醫師提醒須特別注意家庭衛生，加上家中女兒正值長牙期，經常將手、衣物等放入口中，因此提前半個月尋找育兒嫂。

她6月19日透過北京一家家政中介預訂一名育兒嫂，約定7月1日到府服務，並支付6500元中介服務費及500元「等單費」。田女表示，顧問曾多次催促盡快決定，稱否則育兒嫂可能被其他客戶預訂。

田女說，她在確認人選前即要求育兒嫂加做HPV檢查，並明確表示若檢查呈陽性便不上戶，中介當時同意安排。

檢查結果顯示，育兒嫂HPV高危亞型呈陽性，TCT報告並提示50%至70%細菌性陰道病，醫囑建議治療後再複查。然而，中介先前提供的6月7日體檢報告卻顯示各項檢查均為正常。田女指出，兩份報告相隔僅20多天，結果卻差異極大。

報導指出，田女進一步檢視體檢報告後發現，陰道分泌物檢查僅列出滴蟲及黴菌兩項，缺少正規醫院常見的清潔度、乳酸桿菌、念珠菌等指標，且整份報告只有「正常」結論，未列檢測數值與參考範圍，因此質疑報告完整性及可信度。

田女表示，當她提出疑問時，顧問先稱這只是「普通的女性婦科病」，遭她依據檢查報告反駁後，又改口表示「醫生懷疑是宮頸癌」，不同說法讓她對中介失去信任。

雙方之後協商退費。田女表示，中介起初態度消極，稱HPV及TCT檢查費400多元已支付給育兒嫂，建議她自行承擔。直到她表示將向12315投訴並在公開平台反映後，中介才退還6500元中介服務費及500元等單費，但加做檢查的400多元至今未退，雙方聯絡群組也已解散。

針對事件，中介一名自稱顧問同事的工作人員表示，母嬰行業規定必做的是「傳染病八項」，HPV並非例行檢查項目。對於兩份報告差異，他表示：「人是活體，上午還好好的，下午就可能出問題，阿姨抵抗力弱就會出現這樣的情況。」

至於加做體檢的費用，該工作人員表示，依行業慣例，育兒嫂提供一年內有效體檢報告即可，如客戶要求增加檢查項目，費用由雙方自行約定，「客戶同意願意花這份錢，那這個費用當然是客戶來出。」他並表示，育兒嫂最終並未到府服務，機構未提供服務，客戶「也沒有受到任何的損失」。

報導指出，受訪律師認為，雖然HPV並非現行強制篩查項目，也不屬於直接傳染性疾病，但既然雙方已就加做檢查達成約定，中介應依約履行；若無法合理說明兩份檢查報告差異，也可能涉及未盡健康審核義務。