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廣東雙職工家長 月花3500元請大學生暑假帶娃 網友吵翻天

中國新聞組／廣州16日電
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廣東一位家長分享自己以月薪3500元人民幣聘請大學生暑期到家裡帶娃輔導作業。（取...
廣東一位家長分享自己以月薪3500元人民幣聘請大學生暑期到家裡帶娃輔導作業。（取材自九派新聞）

廣東中山一位雙職工家長近日以月薪3500元（人民幣，下同）聘請大學生暑期到家裡帶娃輔導作業，早8晚6且周末雙休，家長直呼「很實惠」，孩子「每天都和大哥哥玩得很開心」的安排。家長將視頻放上網分享後，大批家長直呼划算，畢竟在一線城市請專業育兒嫂，月薪破萬，普通家庭無力承擔；也有網友稱這價格無異把大學生當廉價勞工，而且可能有適法爭議，兩極看法把話題推上了熱搜，截至7月16日中午，閱讀量已超7千萬。

據九派新聞報導，據這位廣東中山家長齊女士的分享，由於夫妻倆都要上班，孩子放暑假沒人照看，專業家教每小時100至200元，開銷較高，於是她請了一名大學生來家裡帶孩子並輔導作業。

大學生工作時間為早上8點到下午6點，她會提前備好飯菜放在冰箱，兩人中午可以加熱。大學生主要負責監督孩子暑假作業、解答學科難題，帶孩子下樓散步、打球、戶外活動，家長回家後，大學生就能下班，周末雙休，每月3500元，按月結算。

齊女士說，大學生精力充沛，收費也更實惠，容易與孩子相處，沒有代溝，還會帶孩子下樓活動，小朋友每天都玩得很開心。

但這個看來皆大歡喜的安排，被兩派意見不同的網友吵上了熱搜。支持的家長認為，育兒嫂月薪普遍6000元以上，一線城市更破萬，3500元就能請來大學生做一對一專屬看護與作業輔導，大幅壓縮育兒開支；有大學生認為，暑期兼職渠道有限，相比奶茶店、發傳單等體力勞動，居家帶娃工作環境舒適、收入穩定，還能積累教學與溝通經驗。 

反對方則認為，按每月22個工作日、每天10小時計，總工時220小時，折算時薪僅約15.9元，低於本地鐘點工、保潔兼職薪資；且全天看護精神高度緊繃，絕大多數大學生沒有受過兒童急救、兒童心理相關培訓；加上目前私下僱傭絕大多數停留在口頭約定，沒有勞動合同與權益保障，家長大多通過校園群、社交平台對接學生，僅憑學生證無法核實真實品行與不良紀錄，一旦孩子受傷或大學生被欠薪，維權缺乏書面憑證，都有風險。

網友紛紛發表看法：「這個值得推廣。我覺得特別好，而且好的大學生真的能影響小孩的」，「985的學生我不信3500願意接這種活」，「這報酬也太低了吧」，「3500？大學生補課一節600元」，「一天10個小時，100多塊錢一天，看看有幾個大學生願意接受」，「還是很不錯的，只要不是熊孩子就好」，「男孩就請男大學生，女孩就請女大學生是吧，就是怕小孩和大學生一起會不會不安全啊」。

精華 FAQ

  • 因夫妻都要上班，暑假孩子無人照看，而專業家教每小時要100至200元、育兒嫂月薪也偏高，所以改請大學生到家中兼顧看護與作業輔導，降低育兒成本。

  • 大學生需早上8點到下午6點在家陪伴孩子，負責監督作業、解答難題、帶出門活動，周末雙休，家長按月支付3500元，並提供可加熱的餐食。

  • 支持者認為價格遠低於育兒嫂，適合普通家庭；反對者則批評時薪過低、工時長，且缺乏勞動合同、兒童照護培訓與背景核實，可能有安全和權益風險。

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