我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

網誇維德角「另類季軍」對決世界盃冠亞軍90分鐘打平

台灣硬體、貴州算力 強強聯合前景看好

中國新聞組╱北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

「很期待依託台灣硬體研發製造優勢，結合貴州海量數據與強大算力資源，雙方強強聯合，未來產業合作前景十分廣闊。」台灣區電機電子工業同業公會監事、驊陞科技董事長陳宏欽14日在貴陽舉行的黔台大數據與人工智能產業對接會上說。

中新社報導，依託「東數西算」重要算力樞紐的產業優勢，貴州已成為中國智算資源最集中、能力最強的地區之一。目前，貴州省數據產業相關經營主體達5.6萬家，從事數據標注人員突破1.2萬人。    

陳宏欽認為，貴州與台灣可開展三方面合作：算力與硬體的垂直整合，將台灣成熟的AI加速模組、高效能電源管理、服務器散熱技術，對接貴州數據中心建設需求，聯合打造綠色、高密度新型算力集群；數據治理與應用場景共創；共建供應鏈韌性體系，聯合制定行業標準。

中國全國台企聯會長李政宏表示，貴州的產業方向、資源優勢與台商多年產業積澱及當下轉型需求高度契合，尤其在數位經濟與人工智能領域，貴州領先的算力基礎與多元應用場景，可與台商在電子資訊、智能製造等領域進行聯動，為企業數位化轉型開闢新空間。

人工智能

上一則

「粵來粵有趣」創意短片賽 兩岸青年48小時創作馬拉松

下一則

禁止青少年使用社交平台？ 香港現階段沒計畫立法

延伸閱讀

倫敦科技周釋放AI產業新信號 神州光大的價值開始顯現

倫敦科技周釋放AI產業新信號 神州光大的價值開始顯現
華為揪團進軍NPO 搶全球光通信話語權

華為揪團進軍NPO 搶全球光通信話語權
報告：台灣居烏克蘭第3大電池供應國 打入無人機市場

報告：台灣居烏克蘭第3大電池供應國 打入無人機市場
去年AI產品出貨量超過1億台 中國AI手機、電腦銷量 有望超越非AI

去年AI產品出貨量超過1億台 中國AI手機、電腦銷量 有望超越非AI

熱門新聞

央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
示意圖。(路透)

英專家：中國正為隔離台灣做準備 威脅國際貿易安全

2026-07-09 17:28
中國愈來愈多年輕人開始立遺囑。（視頻截圖）

中19歲大學生立遺囑 2000萬財產全留給髮小 藏辛酸原因

2026-07-09 08:30

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受