台灣硬體、貴州算力 強強聯合前景看好

「很期待依託台灣硬體研發製造優勢，結合貴州海量數據與強大算力資源，雙方強強聯合，未來產業合作前景十分廣闊。」台灣區電機電子工業同業公會監事、驊陞科技董事長陳宏欽14日在貴陽舉行的黔台大數據與人工智能 產業對接會上說。

中新社報導，依託「東數西算」重要算力樞紐的產業優勢，貴州已成為中國智算資源最集中、能力最強的地區之一。目前，貴州省數據產業相關經營主體達5.6萬家，從事數據標注人員突破1.2萬人。

陳宏欽認為，貴州與台灣可開展三方面合作：算力與硬體的垂直整合，將台灣成熟的AI加速模組、高效能電源管理、服務器散熱技術，對接貴州數據中心建設需求，聯合打造綠色、高密度新型算力集群；數據治理與應用場景共創；共建供應鏈韌性體系，聯合制定行業標準。

中國全國台企聯會長李政宏表示，貴州的產業方向、資源優勢與台商多年產業積澱及當下轉型需求高度契合，尤其在數位經濟與人工智能領域，貴州領先的算力基礎與多元應用場景，可與台商在電子資訊、智能製造等領域進行聯動，為企業數位化轉型開闢新空間。