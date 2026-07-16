河南NFC代工廠標榜「鮮果冷榨」 被揭沒水果也沒設備

河南多家NFC果汁生產車間被曝無水果。(取材自山東廣播電視台齊魯頻道)

AI摘要 文章摘要整理： 河南多家NFC果汁代工廠被揭生產現場沒有水果與鮮榨設備，產品疑以濃縮汁兌水冒充鮮果冷榨，凸顯行業虛假宣傳與監管漏洞。

近年廣受消費者歡迎的NFC（非濃縮還原汁）果汁爆出嚴重食安與誠信危機。山東廣播電視台齊魯頻道記者日前實地暗訪河南 多家果汁代工廠，赫然發現生產車間內根本沒有水果，也沒有任何鮮榨設備，市面上宣稱的「鮮果冷榨果汁」，竟全靠水和濃縮原漿勾兌而成。目前多家涉事企業已遭責令停產整改，但線上電商 平台仍有相關擦邊球產品在售，且部分外包裝標識未作更改。此亂象引發網民群情激憤，紛紛痛批「這已經不是擦邊，根本是集體詐騙」。

報導指出，這些打著「鮮榨」、「100%果汁」和「NFC」旗號的西瓜汁、山竹汁等產品，在電商平台上單品銷量動輒高達幾十萬件，價格卻低到讓人難以置信。面對記者，涉事代工廠家坦言「低價不可能鮮果現榨」，因為NFC果汁的正常成本較高，他們往往是透過調換包裝上的標註順序，或利用低成本的濃縮汁兌水來牟取暴利。

事實上，NFC果汁市場的虛假宣傳與擦邊營銷早已呈現系統性亂象。前不久，央視才曝光多款宣稱「100% NFC」的果汁，配料表前兩位竟然是水和濃縮果汁；此前更有知名品牌被踢爆，其葡萄複合果汁中標註添加的NFC果汁含量僅0.005%，相當於125毫升中不足一滴水。許多品牌自身不建廠而選擇「委託生產」，在逐利傾向下放棄品控，導致NFC的「金字招牌」正被部分廠家惡意濫用。

過往的官方抽查也頻頻敲響警鐘。2026年1月，廣州華洋委託河南工廠生產的多款果汁因摻水、標籤虛假，遭市場監管局罰款13.38萬元；2021年河南省市場監督管理局也曾通報，某批次芒果汁中甚至被驗出不得檢出的山梨酸與安賽蜜。專家更直言，不少產品包裝上印製的「NFC+」醒目標識，在果汁分類中根本不存在，純屬欺騙消費者的營銷噱頭。

市場分析指出，NFC果汁行業目前仍缺乏專門的國家和行業標準，加上監管存在短板，才給了不良企業可乘之機。目前多地市場監管部門已將NFC果汁列為重點。雖然新的《食品標識監督管理辦法》預計於2027年3月施行，但要徹底治理亂象，仍有賴企業守住底線，品牌方切實負起品控審核責任。