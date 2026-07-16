「蔣方舟學術不端案」反轉 新線索被指跟台灣有關

人大將蔣方舟的碩士學位撤銷，使蔣方舟的「天才作家」人設徹底崩塌。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 蔣方舟碩論涉抄襲案因新線索反轉，人大撤銷其碩士學位；媒體指證據來自台灣學者陳重仁文章，並呼籲強化查重機制。

中國人民大學近日兩度通報青年作家蔣方舟碩士論文涉造假事件，第一次通報稱僅部分注釋等存在學術不規範，然而僅隔一周，第二次通報大反轉，稱根據「新線索」認定蔣方舟學術不端，撤銷其碩士學位，蔣方舟的態度也從自稱被汙衊轉而致歉。據媒體披露，這個「新線索」是蔣方舟的論文涉嫌抄襲台灣大學文學院外國語文學系暨研究所教授陳重仁的文章，並稱「繁轉簡洗稿」頗有些防不勝防。

南方周末報導指出，這次重新定性為學術不端的「新線索」，與豆瓣部落客「ilad」補充的新證據有關。ilad的證據顯示，蔣方舟的論文「瑪麗．雪萊的三種身分」與台灣作者陳重仁的「『別讓我走』與生命政治的美麗新世界」有不少地方雷同，涉嫌抄襲。

陳重仁的文章原刊於台灣「中外文學」2012年第41卷第2期，刊文時陳重仁的身分是台北醫學大學醫學人文研究所助理教授；而蔣方舟的碩士論文提交於2019年。

ilad閱讀了蔣方舟的碩士論文全文後發現，論文中「4.2.1『別讓我走』與生命本質的討論」部分出現如「複製動物」、「社群締結」等不太符合中國大陸表達習慣的詞彙，尤其是在論文第32頁突然出現了「複製人」（在上下文中，這一詞都以「克隆人」指代），所以她懷疑這部分內容可能出自台灣地區的論文，經在「華藝線上圖書館」（台灣期刊論文數據庫）搜尋，果真讓她查到蔣方舟涉抄襲陳重仁文章的證據。

南方周末報導指出，「海峽兩岸同文同種，學界研究論題多有重合」。由於大陸一些學校和機構的學術查重系統並未接入台灣學術數據庫，這種「繁轉簡洗稿」有些防不勝防。

除了蔣方舟這次事件，報導舉了2025年2月爆出的「復旦博士後抄襲事件」例子，指復旦大學新聞學院博士後研究員兼武漢輕工大學副教授王燦在2020年到2024年間抄襲台灣學人的論著，四篇文章的抄襲幾乎到一字不漏。

報導認為，中國學術界應要拿出「魔高一尺，道高一丈」的魄力，紮緊學術倫理的籬笆，比如查重系統接入台灣數據庫，堵住「繁體轉簡體」抄襲的行為發生。