評「文二代」抄襲案 前環時總編輯胡錫進被批立場搖擺
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前「環球時報」總編輯胡錫進近期因在蔣方舟學位撤銷與賈淺淺抄襲事件中的立場前後反轉，遭輿論集中批評為「立場搖擺」、「文化牆頭草」，其唯官方通報是從的騎牆式話術，引發全網質疑。
曾有「天才少女」之稱的中國女作家蔣方舟近期被爆論文造假，人大初步認定「未發現學術不端」時，胡錫進迅速撰文站台，稱「尊重人民大學結論」，並暗示實名舉報的肖鷹教授「不夠專業」。
一周後，人大推翻前論，認定蔣方舟構成學術不端並撤銷其學位。胡錫進立刻調轉槍口，稱讚校方「有糾錯勇氣」，改口稱「蔣方舟一點都不冤」。網友更指其將四年前曾為蔣辯護的舊事，翻臉當作對蔣不利的證據，前後矛盾。
另外，著名作家、茅盾文學獎得主賈平凹之女賈淺淺，遭西北大學撤銷職稱與學位後，胡錫進隨即發表長文，重磅痛斥其詩作「低俗下流」。然而網友指出，他在官方公告前從未如此嚴厲，甚至曾替其辯解，前後兩副面孔實為算盤打盡、兩頭不得罪。
胡錫進「前倨後恭、左右逢源」的公眾形象，在此次兩起事件的打臉反轉中被推上風口浪尖。
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