評「文二代」抄襲案 前環時總編輯胡錫進被批立場搖擺

前「環球時報」總編輯胡錫進 近期因在蔣方舟學位撤銷與賈淺淺抄襲事件中的立場前後反轉，遭輿論集中批評為「立場搖擺」、「文化牆頭草」，其唯官方通報是從的騎牆式話術，引發全網質疑。

曾有「天才少女」之稱的中國女作家蔣方舟近期被爆論文造假，人大初步認定「未發現學術不端」時，胡錫進迅速撰文站台，稱「尊重人民大學結論」，並暗示實名舉報的肖鷹教授「不夠專業」。

一周後，人大推翻前論，認定蔣方舟構成學術不端並撤銷其學位。胡錫進立刻調轉槍口，稱讚校方「有糾錯勇氣」，改口稱「蔣方舟一點都不冤」。網友更指其將四年前曾為蔣辯護的舊事，翻臉當作對蔣不利的證據，前後矛盾。

另外，著名作家、茅盾文學獎得主賈平凹之女賈淺淺，遭西北大學撤銷職稱與學位後，胡錫進隨即發表長文，重磅痛斥其詩作「低俗下流」。然而網友指出，他在官方公告前從未如此嚴厲，甚至曾替其辯解，前後兩副面孔實為算盤打盡、兩頭不得罪。

胡錫進「前倨後恭、左右逢源」的公眾形象，在此次兩起事件的打臉反轉中被推上風口浪尖。