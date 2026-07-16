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齊劉海呆萌…廣州「髮型獅」走了 網友：謝謝你帶來歡樂

中國新聞組╱北京16日電
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網紅「髮型獅」阿杭離世。（視頻截圖）
網紅「髮型獅」阿杭離世。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

廣州動物園白獅阿杭因獨特髮型走紅網路，14日於園內安詳離世，園方表示牠晚年由保育與獸醫團隊細心陪護，許多網友也留言悼念。

廣州動物園15日發文，表示被廣大市民親切地稱作「髮型獅」的白獅「阿杭」，14日在園內安詳離世。阿杭的「齊劉海」給大家留下美好回憶，憨厚俏皮的模樣在網路上掀起關注，牠的鬃毛會隨天氣變化呈現不同形態，時而整齊中分，時而「大背頭」，百變髮型治癒了無數網友的日常。

極目新聞報導，這隻17歲的雄獅因出生於杭州得名「阿杭」。2015年從杭州到廣州安家。2022年，網友拍下牠憨厚俏皮的模樣發到網路，引發關注，網友紛紛熱議「誰為牠理頭髮」，「沒人敢為牠剪頭髮」，也成為大家心照不宣的可愛默契，讓許多人記住了這位與眾不同的「髮型獅」。

生活中的阿杭性情溫順，喜歡沐浴陽光，也愛雨中嬉戲。2025年，年老的阿杭出現關節退行性病症，同年秋天遷至後場靜養。廣州動物園表示，獸醫和保育團隊為牠制定專項特護方案，加強日常護理。2026年，阿杭身體機能持續衰退，活動大幅減少。

在阿杭最後的時光，保育員和獸醫全程陪護，精心照料，阿杭也一直堅韌平靜。7月14日，在廣州陪伴了大家11年的阿杭還是走到了生命盡頭。

許多網友紛紛留言表達不捨，「以後再也見不到牠在雨中了」，「阿杭再見，謝謝你」，「再見了！那個髮型特別又超愛老婆的阿杭。沒有機會去廣州動物園看你真的很遺憾」，「謝謝你給我們帶來慰藉和歡樂」。

網紅「髮型獅」阿杭離世。（取材自中華網）
網紅「髮型獅」阿杭離世。（取材自中華網）

精華 FAQ

  • 阿杭因鬃毛常呈現像齊劉海、中分或大背頭般的造型，被大家暱稱為「髮型獅」。牠憨厚俏皮的模樣在網路上爆紅，帶來不少療癒感。

  • 廣州動物園表示，阿杭在14日於園內安詳離世；牠自2015年從杭州到廣州安家，至今已陪伴大家11年，成為許多人印象深刻的動物明星。

  • 阿杭晚年出現關節退行性病症，身體機能逐漸衰退，2025年秋天遷至後場靜養。園方為牠制定特護方案，保育員與獸醫全程陪護、精心照料。

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