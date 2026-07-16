不敢再拖？西大撤銷賈淺淺學位 網諷：方舟不端 殃及淺淺

作家賈平凹。(取材自中新網)

AI摘要 文章摘要整理： 西北大學查明賈淺淺多篇論文涉抄襲，依法撤銷其碩士學位、教師職稱與任職資格，但通報時機被指受蔣方舟案帶動，校方公信力再受質疑。

繼「天才少女」蔣方舟因涉論文抄襲事件被中國人民大學撤銷碩士學位，西安西北大學 15日發通報，認定該校教師、中國作家協會副主席賈平凹的女兒賈淺淺存在論文抄襲問題，決定撤銷其碩士學位及教師資格，賈淺淺靠賈平凹父蔭上位再惹議。事實上，西北大學已調查賈淺淺案三個月卻遲未公布調查結果，直到蔣方舟被撤銷學位，有媒體質疑西北大學消極拖延後，該校才火速發通報，不少網民質疑西北大學公信力之餘，也嘲諷「方舟不端，殃及淺淺」。

澎湃新聞報導，西北大學昨在通報中表示，針對網上反映其校教師賈淺淺涉嫌論文抄襲等問題，校方與相關單位成立工作專班及調查組展開全面深入調查，經查證，賈淺淺以第一作者身分公開發表的16篇學術論文中，有九篇與他人已發表作品存在多處段落及語句重複且未註明來源（其中一篇屬於重複發表），六篇存在個別文字重複或引用標註不規範，僅有一篇未發現規範問題。

經西北大學學術委員會審議，認定其抄襲行為及學術不端屬實。此外，其碩士學位論文的主要觀點、論據及結論，亦與他人已出版和發表的著作及論文重複。經陝西師範大學學術委員會審議，同樣認定存在抄襲，並已依法撤銷其碩士學位。

西北大學依據高校學術不端處理辦法、職稱評審及事業單位工作人員處分等相關法規，決定撤銷賈淺淺的副教授職稱及教師崗位任職資格，有關單位也正依規依紀，對其他涉案責任人進行處理。賈淺淺及賈平凹未對事件發表公開回應。

今年3月，文壇打假博主「抒情的森林」舉報，稱賈淺淺2014年發表於「文藝爭鳴」論文「文學視閾下賈平凹繪畫藝術研究」涉嫌抄襲四名不同作者已發表文章。賈淺淺文章開篇對中國繪畫的「三階段論」框架，被指與作家韓羽2008年發表在「美文」雜誌的文章一致，而該雜誌創辦人兼主編正是賈平凹。

西北大學的通報在網上引發一片嘲諷，多家媒體和網民質疑，蔣方舟案處理結果公布兩天後，賈淺淺事件也迎來結論，西北大學的決定很難完全脫離蔣方舟事件帶來的影響，因為在蔣方舟事件兩次通報前後，公眾「西北大學呢」、「賈淺淺什麼時候公布調查結果？」類似追問不斷出現。有網民調侃，如果蔣方舟事件沒有出現反轉，西北大學的調查結果是否會以今天這樣的方式公布，或許仍然是個問題。

賈平凹之女賈淺淺被西北大學撤銷碩士學位、撤銷教師資格。(取自百度百科)