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不只攝影作品有假 東莞書法獲獎作品 遭揪AI生成被除名

記者賴錦宏／即時報導
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廣東東莞一政府部門公示的書法獲獎作品被疑為AI生成，經內部核查判定確為AI作品，...
廣東東莞一政府部門公示的書法獲獎作品被疑為AI生成，經內部核查判定確為AI作品，已從獲獎名單撤除。(取自大象新聞)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：東莞應急徵集展播一幅書法作品遭質疑為AI生成。
  • 重點二：內部核查後確認屬AI作品，已從獲獎名單中撤除。
  • 重點三：評審疏忽未查創作形式，類似AI奪獎爭議再引關注。

「一眼假」AI生成圖又奪獎！廣東東莞一政府部門公示的書法獲獎作品被疑為AI生成，經內部核查判定，確為AI作品，目前已從獲獎名單中撤除。先前有AI生成照片獲內蒙呼和浩特攝影比賽一等獎，中國網友大呼離譜。

大象新聞報導，2026年東莞市應急優秀作品徵集展播活動第二輪獲獎作品中，一幅題為《東莞應急科普》的書法作品被網友質疑為AI生成。該作品內容以七言詩句形式書寫應急科普安全常識，獲評書法文藝類作品二等獎。

很多網友直言該作品「一眼AI」，全篇漢字大小高度統一、字距行距規整刻板，沒有真人手寫書法的運筆頓挫、筆墨輕重變化等自然痕跡。

東莞市應急管理局新聞宣傳科工作人員回應，經內部核查，判定該作品為AI生成內容，已從獲獎名單中撤除。該工作人員表示，專家評審階段重點聚焦作品內容品質，疏忽了對作品創作形式、是否為AI生成的核查。

另據南方日報，7月15日，‌東莞市應急管理局‌確認，在‌東莞市應急優秀作品徵集展播活動‌中，一幅獲‌書法文藝類二等獎‌的作品《東莞應急科普》因被判定為‌A 生成‌，已從獲獎名單中撤除。

報導稱，作品中‌重複漢字書寫形態完全一致‌，不符合手寫書法的自然變化，整體畫面存在多處‌不符合手寫書法特徵的漏洞‌，甚至‌標點符號都一模一樣‌。 ‌‌‌

此前，內蒙呼和浩特全民攝影雙月賽的一幅一等獎作品，也被證實為AI生成，該名為《灑樂園林》的作品中，3位環衛工人坐着休息談笑，其中一人正將水壺中的水自上而下傾倒而出，但她們所穿工作服出現明顯的文字亂碼。

呼和浩特市文學藝術界聯合會發布通報承認疏忽，決定取消該作品參賽資格，並暫停該項攝影比賽，處理相關責任人，推進全面整改。

精華 FAQ

  • 作品《東莞應急科普》被網友指出字形、字距與行距過於整齊，缺乏手寫書法常見的筆鋒變化與自然差異，連標點都高度一致，因此被認為「一眼AI」。

  • 東莞市應急管理局新聞宣傳科表示，經內部核查後判定該作品確為AI生成內容，因此已將其從獲獎名單中撤除，取消原本的書法文藝類二等獎資格。

  • 官方坦言，專家評審時主要看作品內容品質，卻疏忽了創作形式與是否為AI生成的查核，顯示未來此類徵集比賽需補強真偽審查與審核機制。

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