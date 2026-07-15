讓玩家體驗電詐園區真實煉獄 中國國產遊戲「血薪記」暴紅

《血薪記：罪惡園區》的電詐園區主題遊戲近日在中國爆紅，業者宣傳，玩家將沉浸式體驗「園區的殘酷與誘惑」。(圖取自鳳凰遊戲)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國遊戲《血薪記：罪惡園區》以電詐園區為題材暴紅。

中國遊戲《血薪記：罪惡園區》以電詐園區為題材暴紅。 重點二： 玩家可扮演受困者，體驗詐騙、逃亡與奪權抉擇。

玩家可扮演受困者，體驗詐騙、逃亡與奪權抉擇。 重點三：業者稱作品主打反詐教育，在Steam獲得高度好評。

一款名為《血薪記：罪惡園區》的電詐園區主題遊戲，近日在中國暴紅。業者宣稱，玩家將沉浸式體驗園區的「殘酷與誘惑」，由於都是以電詐園區為主題，也有中國網友將該遊戲稱為遊戲版《孤注一擲》。2023年的中國電影《孤注一擲》取材自真實詐騙案例電影，故事包括境外網路詐騙全產業鏈的駭人內幕，Netflix 亦有上架。

遊戲簡介顯示，「你懷着蜜月憧憬赴網戀女友邀約，卻淪為電詐園區囚徒！你將目睹死亡遊戲，體驗真實煉獄……是一統園區美女相伴，還是賣友求榮苟且偷生，皆在你的選擇之間……」

遊戲介紹稱，這是第一人稱真人互動電影遊戲。玩家將不再是旁觀者，而是故事的核心，透過玩家的視角親歷一段由真人演繹的跌宕劇情。

《血薪記：罪惡園區》的電詐園區主題遊戲近日在中國爆紅，業者宣傳，玩家將沉浸式體驗「園區的殘酷與誘惑」。(圖取自鳳凰遊戲)

《血薪記》在Steam平台上售價52港幣（約6.6美元），有上千個評論，顯示為「好評如潮」。

另據報導，由四川成都碧火互娛文化傳媒出品的《血薪記：罪惡園區》1月10日上線後，即登上遊戲發行平台Steam的熱門榜，拿下97%的超高好評率。遊戲劇情分為好人線、壞人線，玩家既能選擇和同伴合力逃出園區，也能選擇在園區爭奪權力成為老大。

雖然這款遊戲沒有明確交代虛構園區的具體位置，卻呈現出緬甸由中國人經營的詐騙基地的諸多特徵：如遊戲角色說中文，預告片裡還出現了緬文等，其場景與現實中的緬北、柬埔寨詐騙園區高度相似。遊戲的園區內設有詐騙作業區、賣淫場所和酷刑室，還設有中式餐廳，和專供中國詐騙頭目居住的豪華別墅。

遊戲出品業者強調，遊戲宗旨是傳遞反詐訊息，即使玩家登頂成為「電詐之王」，最終也難逃法網。

有玩家留言，「遊戲做得很真實，與真正發生在我身上的詐騙一模一樣。遊戲裡的場景和劇情都刺痛着我的內心」、「遊戲劇情不錯，題材很新穎」、「反詐提醒不生硬，跟着流程體驗詐騙套路，不知不覺就把防騙知識刻進腦子裡」。