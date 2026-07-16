我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

網誇維德角「另類季軍」對決世界盃冠亞軍90分鐘打平

「粵來粵有趣」創意短片賽 兩岸青年48小時創作馬拉松

林昉柔、邱偉強／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「粵來粵有趣」兩岸選手起跑畫面。(圖／聯合影音號)
「粵來粵有趣」兩岸選手起跑畫面。(圖／聯合影音號)

AI摘要

文章摘要整理：

第八屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽在中山登場，20組隊伍於48小時內完成從拍攝到剪輯的極限創作，並以孫中山文化與城市地景展現兩岸青年交流。

第八屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽決賽日前在廣東中山登場。來自台灣、廣東的20組隊伍，於7月14日上午9點從孫中山故居紀念館正式開跑，展開限時48小時的創作馬拉松。選手們須圍繞孫中山文化與指定城市地景，從拍攝到剪輯一氣呵成，透過鏡頭呈現兩岸青年的創意對話與城市的人文底蘊。

各隊對故事詮釋各有巧思。來自台灣的選手劉先生表示，中山這座城市的歷史文化十分厚重，期望能見微知著，從小人物的角度表達出其中的文化與精神，創作出屬於這裡的人文故事，「因為我們的主題是如願，那我們的拍攝就是想說要收集市民們的一些小小的願望，希望把它匯聚成大大的一個願望」。

來自廣東賽區的葉同學則說，隊伍此行以「未來」為關鍵詞，透過一個貫穿三個地點的文藝故事來串聯。「大部分人對未來的解讀可能是科技，但是中山市是一個很有文化底蘊的城市，我們可以反其道而行之，通過歷史底蘊，文化素養去展示」。

根據賽事規則，台灣、廣東隊伍必須在限制的時間內，在隨機抽籤的命題、地點中，從腳本策畫、拍攝到剪輯後製，完成符合主題的短影音作品，面對48小時的極限創作，不少隊伍在拍攝過程中遭遇考驗。

台灣賽區選手賴先生分享，剛開始拍攝就遇上暴雨，導致設備起霧，但團隊仍設法克服，努力創造好畫面。廣東賽區隊伍則以重複拍攝的方式來降低天氣對創作影響，選手葉同學表示，「在這個過程中發現了更多新奇的角度，豐富了拍攝的鏡頭」。

在48小時不間斷的創作，台灣與廣東賽區的選手透過鏡頭，沉浸式、快速深入地了解到中山城市的魅力，也與來自各地的隊伍進行互動與交流，台灣賽區選手何先生表示，這一次他們組隊再次挑戰，這一次影片設計了一場「完美閉環」，希望能端出好作品，「每個隊伍都非常強，期待能更多跟新朋友交流」。

精華 FAQ

  • 決賽日前在廣東中山登場，共有來自台灣與廣東的20組隊伍參與。選手們從孫中山故居紀念館出發，展開為期48小時的限時創作馬拉松。

  • 隊伍必須依照隨機抽到的命題與地點，在限定時間內完成腳本策畫、拍攝、剪輯與後製，並圍繞孫中山文化與指定城市地景，做出符合主題的短影音作品。

  • 台灣隊伍拍攝時遇上暴雨，設備也因此起霧，仍努力克服困難；廣東隊伍則透過重複拍攝降低天氣影響，並從中找到更多新角度，讓鏡頭內容更豐富。

上一則

小紅書點燃熱情 把世界盃變成一種生活

下一則

台灣硬體、貴州算力 強強聯合前景看好

延伸閱讀

第23屆美國華裔小姐競選總決賽「視帝」陳山聰與佳麗同場飆演技

第23屆美國華裔小姐競選總決賽「視帝」陳山聰與佳麗同場飆演技
觀影說劇╱華語片入圍盧卡諾影展 「明月共此時」拚金豹獎

觀影說劇╱華語片入圍盧卡諾影展 「明月共此時」拚金豹獎
吳孝儒與郭憲聰談創作感知：無法AI生成的台灣感性

吳孝儒與郭憲聰談創作感知：無法AI生成的台灣感性
世界盃／FIFA主席拋64隊構想 稱48隊賽制成功「每個國家都該有夢想」

世界盃／FIFA主席拋64隊構想 稱48隊賽制成功「每個國家都該有夢想」

熱門新聞

央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
示意圖。(路透)

英專家：中國正為隔離台灣做準備 威脅國際貿易安全

2026-07-09 17:28
中國愈來愈多年輕人開始立遺囑。（視頻截圖）

中19歲大學生立遺囑 2000萬財產全留給髮小 藏辛酸原因

2026-07-09 08:30

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受