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邁過最關鍵門檻…「Apple智能」完成備案 在中上線快了

記者黃雅慧／綜合報導
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中國工信部15日公布新增手機端側生成式AI服務備案信息，「Apple智能」在列。...
中國工信部15日公布新增手機端側生成式AI服務備案信息，「Apple智能」在列。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果Apple Intelligence已在中國完成關鍵備案，意味著其合規門檻跨過重要一步，但仍須安全評估與功能適配，才會正式上線。

蘋果AI（Apple Intelligence）進入中國再傳新進度，中國工信部15日公布新增手機端側生成式AI服務備案信息，其中，「Apple智能」顯示於7月8日完成備案，備案單位為「蘋果技術開發（上海）有限公司」，適用場景為蘋果手機。這標誌著蘋果在中國面臨的AI合規問題可能邁過最關鍵的一道監管門檻，中國版Apple Intelligence（蘋果智能）距離正式上線再進一步。而阿里千問也隨即發布訊息將作為AI能力集成至蘋果智能。

據中央網信辦旗下平台「網信中國」訊息，此次完成備案的七款手機端側大模型覆蓋當前主流手機廠商，除Apple智能外，包括華為小藝AI大模型、vivo藍心端側大模型、小米澎湃AI、努比亞豆包手機大模型、OPPO旗下的AndesGPT大模型與三星手機的蓋樂世AI。

路透引述知情人士稱，為符合中國法規，蘋果的AI服務將會引入本土科技巨頭百度與阿里巴巴的AI模型。

科創板日報15日報導，阿里千問將作為AI能力集成至Apple智能，為 iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中國用戶帶來智能體驗。用戶無需在應用間切換，即可在Apple設備上直接體驗千問的文本與圖像理解、內容生成等能力；百度則提供AI搜索，作為「Apple智能」功能套件的一部分，能處理圖像和文本，並升級為中國版的Siri語音助手。

但報導指出，對此，還未獲阿里千問官方證實。

據報導，值得注意的是，備案信息的公布，意味著Apple智能在中國的合規流程取得關鍵突破。不過備案通過不等於功能立即上線，後續仍需完成安全評估、功能適配等步驟。

自2024年蘋果發布Apple Intelligence以來，該功能因監管審批原因始終無法在中國使用，蘋果官方多次表態「推出時間依監管部門審批情況而定」。此外，蘋果軟體工程高級副總裁克雷格·費德里吉6月仍明確表示，Apple Intelligence在中國暫不提供。

精華 FAQ

  • 中國工信部公布的備案資訊顯示，Apple智能已於7月8日完成手機端側生成式AI服務備案，這代表蘋果在中國的合規進程出現重大突破。

  • 備案單位為蘋果技術開發（上海）有限公司，適用場景為蘋果手機。此舉被視為Apple Intelligence進入中國市場前的重要監管關卡。

  • 備案通過不代表立即上線，後續仍需完成安全評估、功能適配等流程，才能正式推出。報導並稱蘋果可能引入百度與阿里巴巴的AI能力。

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