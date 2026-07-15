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深圳地鐵廣告遭嫌「太密集、辣眼睛」 官方道歉：馬上改

記者張鈺琪／即時報導
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深圳地鐵站內廣告整改前（上）與整改後（下）對比。（取材自澎湃新聞）
深圳地鐵站內廣告整改前（上）與整改後（下）對比。（取材自澎湃新聞）

深圳部分地鐵站近日因廣告色彩飽和度高、鋪設密度大，被網友吐槽「太密集」、「辣眼睛」，甚至有人直言「下班後需要美育洗眼」。深圳地鐵15日回應表示，「聽勸！馬上改！」並向乘客致歉，稱相關廣告已啟動整改。

據澎湃新聞報導，深圳地鐵15日在官方微信公眾號發布《聽勸！馬上改！》一文表示，大家反映的地鐵後海站高飽和度色彩廣告、車公廟站和高新園站密集的「視覺轟炸」，以及部分閘機口被廣告堵得嚴嚴實實等問題，「這些問題都記下了」。

深圳地鐵表示，有網友說「下班後需要美育洗眼」，「這話聽著扎心，但很真實，我們虛心接受，並真誠地說一聲：抱歉，讓大家通勤路上添堵了」。

針對問題成因，深圳地鐵指出，地鐵廣告是城市軌道交通商業化營運的重要組成部分，其收入不僅用於反哺地鐵建設、設備維護和日常營運，也能降低公共交通對財政補貼的依賴，保障路線可持續服務。

不過，深圳地鐵稱，部分廣告讓人感到不舒服，一方面是商業邏輯使然，地鐵空間相對封閉，廣告商看中車站人流密度大，追求視覺衝擊；另一方面，過去對廣告的管理，更多聚焦在「內容是否合法合規」，但在色彩搭配、鋪設密度、整體視覺舒適度等關乎公共審美和市民心情的細節上，「確實需要優化提升」。

深圳地鐵已針對相關問題展開整改。後海站大面積包柱廣告已更新換畫，換乘通道廣告將於7月至9月陸續下架，崗廈北樞紐相關廣告畫面也將於本月啟動更新優化。

同時，針對部分廣告設計粗糙、配色刺眼、重複密集，以及過度鋪陳、侵占閘機口等關鍵區域視覺空間的問題，深圳地鐵正在所轄15條路線逐站排查，「逐項登記、逐項改進」。

深圳地鐵也表示，正抓緊研究完善站內廣告設置管理細則，探索針對廣告色彩飽和度、連續鋪設密度及視覺舒適度，制定更精細化的指引，並建立系統性的廣告內容美學准入標準，填補現有規則中關於「審美體驗」的制度縫隙。

報導指，深圳地鐵未來將從3方面著手改善，包括提高審核標準，對高飽和度撞色、大面積重複鋪陳的廣告說「不」；優化廣告點位布局，在通行核心區域嚴格限制廣告密度，把清爽的視覺空間還給市民；並適當增加公益廣告比例，引進更多有設計感、有溫度，且能與深圳城市氣質相符的優質內容。

深圳部分地鐵站廣告因色彩飽和度高、鋪設密集，引發網友吐槽。（取材自澎湃新聞）
深圳部分地鐵站廣告因色彩飽和度高、鋪設密集，引發網友吐槽。（取材自澎湃新聞）

精華 FAQ

  • 主要是部分車站廣告高飽和度、重複鋪陳過多，甚至閘機口也被廣告占據，造成通勤動線與視覺感受都不佳，因此被形容為「視覺轟炸」。

  • 深圳地鐵在官方微信上致歉，表示「聽勸！馬上改！」，並已啟動整改，對後海站、車公廟站、高新園站等相關廣告逐步更新或下架。

  • 深圳地鐵將提高審核標準，限制高飽和度與密集鋪設，優化核心區域廣告布局，並增加公益廣告比例，同時制定更精細的美學准入指引。

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