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杭州女大生突然當主播「完全變了個人」 原因令人鼻酸

中國新聞組／杭州15日電
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朱婧瑤直播畫面。（取材自杭州日報）
朱婧瑤直播畫面。（取材自杭州日報）

浙江杭州一名原本性格內向的大二女學生朱婧瑤，因弟弟遭遇重大車禍、家庭失去經濟來源，毅然走進直播間帶貨，希望靠自己的力量支撐弟弟漫長的復健之路。從不敢與陌生人交流，到如今成為主播，她的故事感動不少網友，也吸引全國各地愛心人士接力相助。

杭州日報報導，朱婧瑤的弟弟朱錦豪去年10月遭遇嚴重車禍，顱腦重創，歷經7次開顱手術，一度生命垂危。半年多來，雖然已脫離險境，多項身體指標趨於正常，嘴巴會自主微動，也能對熟悉的聲音做出反應，但仍需長期治療與照護。

弟弟住院後，父母及奶奶都必須全天照顧，家庭失去收入來源，龐大的醫療與復健費用成為沉重負擔。

朱婧瑤說，自己原本最大的願望，是找一份「不用和陌生人交流」的工作，沒想到弟弟出事後，完全改變了人生。

一直關注朱家情況的廣西電商主播梁先生認為，與其一次次捐款，不如幫助一家人建立長久的謀生能力，因此兩度從廣西到杭州，免費教導朱婧瑤直播技巧、平台經營及電商運作，希望她能靠自己的能力養家、替弟弟籌措醫療費。

「我真心想幫他們站穩腳跟。」梁先生說，希望她掌握一項可持續發展的技能，不再只能依靠社會捐助。

如今，朱婧瑤一邊完成大學課業，一邊投入直播工作。她坦言，沒有完整假期，節假日也都待在直播間，但每一筆收入都能成為弟弟的治療費，「所有的辛苦，在看到弟弟慢慢好起來時，都有了意義。」

她目前租下位於杭州濱江的一間工作室，裡面的電腦設備、直播器材及部分商品樣品，都是熱心人士無償提供。她笑說：「別人是拎包入住，我們是拎包開工，所有溫暖都是大家給的。」

除了民間援助，杭州的大學生創業補助政策，也提供房租、創業及社保等補貼，成為她創業的重要後盾。

日前，來自安徽、江蘇、廣西、湖北、浙江、福建等地的網友，還特地前往杭州協助她完成一場大型直播，並探望仍在住院的弟弟。

朱婧瑤說，過去只是在網路上感受到大家的善意，真正見面、擁抱後才發現，「原來有這麼多陌生人在默默愛著我們、支撐著我們。」

她最大的心願，是弟弟早日甦醒，「我特別期待弟弟醒來的那一天，他一定會很驚訝，他的姊姊已經變得這麼勇敢、這麼能幹、那麼不一樣。」

朱婧瑤的弟弟因嚴重車禍住院。（取材自杭州日報）
朱婧瑤的弟弟因嚴重車禍住院。（取材自杭州日報）

精華 FAQ

  • 因弟弟朱錦豪遭遇嚴重車禍，家中父母與奶奶都要全天照護，家庭收入也因此中斷。她為了籌措醫療與復健費，決定靠直播帶貨撐起家計。

  • 朱錦豪去年10月車禍後顱腦重創，曾做過7次開顱手術，一度命危。雖已脫離險境，但仍需長期治療與照護，復健路程相當漫長。

  • 廣西主播梁先生兩度到杭州免費教她直播、平台經營與電商運作，熱心人士也提供設備與商品樣品，杭州大學生創業補助則協助房租與社保等成本。

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