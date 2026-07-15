我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資逾2億人民幣、閒置14年 溫州「明珠七號」大幅傾斜

世界盃／川普「逆轉」美國隊紅牌 巴洛根：我知道一定會出事

中國經濟偏冷 學者：失業人口估約2400萬 逾半是年輕人

記者林則宏／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國國家統計局上個月中公布，今年1至5月，全中國城鎮調查失業率平均值為0.52%，強調「就業形勢總體穩定」。但北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵推算，中國廣義失業率應已達10.2%，長期受挫的失業人口約2400萬人，其中1300萬人是16歲至24歲的年輕人。

李稻葵被認為屬偏建制派學者，曾任中國人民銀行（中國央行）貨幣政策委員會委員，中國全國政協委員等。據財新網報導，李稻葵上周六（11日）在中國宏觀經濟論壇（ＣＭＦ）一場研討會指出，當前中國經濟最大的問題並非「Ｋ型分化」，而是整體偏冷，（Ｋ型）上面那條線拉動不了整個經濟。

他表示，有兩個經濟指標的變化需高度關注，一是廣義失業率。基於中國國家統計局的基礎數據，李稻葵的團隊將過去兩年找不到工作、已不計入官方統計口徑的勞動力作為失業人口也納入，測算得出當前大陸廣義失業率已達10.2%。

另一個數字是固定資產投資。去年中國固定資產投資較前一年下降3.8%，今年前五月累計年比仍衰退4.1%。

李稻葵稱，這是中國有統計以來罕見的，投資負增長的烈度也是過去沒有的。

他認為，中國經濟新的增長動力尚未打造出來，而過去幾十年的增長點基建投資和房地產已經退出。目前房地產對中國經濟的拖累，相比過去三、五年已小得多，地方政府投資整體收縮才是導致大陸經濟偏冷的第一大因素。他指出，當前大陸家庭、企業部門都缺乏加槓桿意願，社會融資總額上升主要依靠地方政府借債，但地方政府其實是通過借新債還舊債。

因此他建議，中國應適當擴大包括中央政府在內的總體政府債務水準，將擴大發債的新增資金用於保房地產、「投資於人」、加強民生性支出、結合地方特色適當增加消費補貼等，提高地方政府幫助經濟轉型、營造新增長點的能力，使地方政府從經濟運行中的收縮力量重新轉變為積極力量。

精華 FAQ

  • 他依據國家統計局基礎數據，把過去兩年找不到工作、且已不計入官方統計口徑的人口納入，推算中國廣義失業率約10.2%，失業人口約2400萬。

  • 他認為當前問題不只是少數產業或族群表現較好，而是整體需求偏弱，連原本能拉動經濟的上層動能也不足，顯示經濟已呈現全面降溫。

  • 他建議適度擴大包含中央政府在內的總體債務，把新增發債資金用於保房地產、加強民生支出、投資於人與消費補貼，並提升地方政府帶動轉型能力。

失業率

上一則

2香港青年涉123宗車禍 「迴旋處碰瓷」詐騙逾百萬賠償

下一則

香港2貨倉員主動求加班 串謀偷CHANEL逾700件待銷毀貨

延伸閱讀

大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%
中國6月PPI年增4.1% 攀4年高點

中國6月PPI年增4.1% 攀4年高點
全美一年來有100萬人辭職 不利經濟成長

全美一年來有100萬人辭職 不利經濟成長
中國6月製造業PMI 站上50榮枯線

中國6月製造業PMI 站上50榮枯線

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
示意圖。(路透)

英專家：中國正為隔離台灣做準備 威脅國際貿易安全

2026-07-09 17:28

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票