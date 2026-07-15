野村看好長鑫科技是A股最好股票 讚中國AI價值鏈潛力大

野村中國認為，中國AI產業仍未到達周期頂峰，AI價值鏈仍有巨大上升潛力，並稱讚長鑫科技是中國有史以來上市的最好的股票。瑞銀則指出，AI下半年關注模型能力、變現及Token投資報酬率（詞元ROI）三主題。

智通財經引述野村中國科技及電訊行業分析師段冰指出，中國的AI投資仍在努力追趕全球市場，當局計畫斥資人民幣2兆元興建資料中心，反映政府願意支持AI發展及自給自足。

段冰指出，中國大模型公司及超大規模雲端公司正致力開發最先進的大模型，在訓練和推理方面顯著增長。而光通訊、PCB及銅箔基板（CCL）是受惠全球AI趨勢關鍵板塊。許多中國公司在光通訊及PCB已是AI供應鏈中的全球領導者。

野村大中華區半導體及科技分析師滕喆安表示，AI產業最近相關股價出現回檔，但回檔是健康的，市場需要消化風險，並認為目前仍未到達周期頂峰，因為超大型雲端業者資本支出可能會進一步增加並延伸到明年。

對於長鑫科技據報定於7月27日上交所科創板上市，滕喆安表示，目前記憶體周期的供應狀況正處於前所未有的緊張狀態，並形容這可能是中國有史以來上市的最好的股票，也認為長鑫將是未來幾年記憶體晶片短缺潮中最大受益者之一，並有可能藉此擴大市占。

瑞銀證券中國互聯網行業分析師熊瑋指出，今年初智譜和MiniMax上市後，投資者對中國AI模型的興趣有所提升，市場圍繞模型迭代、變現和競爭的討論也更加深入，目前預期下半年值得關注的中國AI模型三大主題，也就是模型能力、變現與詞元ROI。

他指出，預期詞元ROI將更受關注，企業和用戶從詞元使用量最大化轉向詞元優化，將推動分層需求，擴大最頂尖模型與其他模型在定價能力上的差異。