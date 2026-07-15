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科學院院士潘建偉連摘2項國際頂尖大獎 均為中國首次

中國新聞組╱北京15日電
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潘建偉。(取材自人民網)
潘建偉。(取材自人民網)

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文章摘要整理：

潘建偉在7月10日、11日連續獲得兩項國際頂尖大獎，分別肯定其量子通信、量子計算與光量子研究成果，也凸顯中國在相關前沿領域的國際地位。

中國科學院院士、中國科學技術大學教授潘建偉於7月10日、11日兩天內，接連摘得兩項國際頂尖大獎——門捷列夫國際基礎科學獎和IEEE量子電子學獎。

觀察者網報導，聯合國教科文組織10日正式宣布，潘建偉因「在大尺度安全量子通信和可擴展量子計算方面的開創性貢獻」，榮獲第三屆門捷列夫國際基礎科學獎。頒獎典禮將於17日在巴黎聯合國教科文組織總部舉行。

據報導，為紀念俄國科學家迪米特里·門捷列夫提出元素周期表150周年，聯合國教科文組織於2019年設立門捷列夫國際基礎科學獎，該獎項每年授予兩位在基礎科學領域取得突破性發現或產生重大社會經濟影響的科學家，潘建偉教授是首位獲此殊榮的中國學者。本屆另一位獲獎者為美國北卡羅來納大學教堂山分校教授謝爾蓋·謝伊科。

聯合國教科文組織指出，潘建偉教授是量子光學、量子通信和量子計算領域的國際領軍科學家。他的團隊研製成功「墨子號」量子科學實驗衛星，實現了數千公里範圍內的量子密鑰分發和量子隱形傳態。該團隊還成功演示量子計算優勢。這些成就標誌著全球量子網絡從理論走向現實。

中國科學技術大學表示，潘建偉教授的獲獎彰顯了中國在量子通信和量子計算前沿領域的國際領先地位，也是對中國基礎科學研究實力的高度肯定。

此外，IEEE光子學學會11日宣布，潘建偉與中國科學技術大學教授陸朝陽因「在單光子源和光學量子計算領域的開創性工作」，榮獲2026年度IEEE光子學學會量子電子學獎。該獎項歷史上曾授予多位諾貝爾物理學獎獲得者，此次是中國本土研究成果首次獲此表彰。

在光量子計算領域，潘建偉、陸朝陽團隊成功研製76光子的「九章」光量子計算原型機，首次在光量子體系實現「量子計算優越性」里程碑。最近他們實現的「九章四號」操縱的光子數突破3000個，處理高斯玻色取樣任務的速率比當前最快的超級計算機El Capitan快1054倍，成功建立了國際上最強的「量子計算優越性」。這些成果不僅為大規模光量子計算的發展作出開創性貢獻，也推動中國確立量子計算國際第一方陣地位。

精華 FAQ

  • 他先獲聯合國教科文組織頒發的第三屆門捷列夫國際基礎科學獎，隔天又獲IEEE光子學學會2026年度量子電子學獎，成為罕見的連續雙料得主。

  • 該獎肯定他在大尺度安全量子通信與可擴展量子計算上的開創性貢獻，特別是「墨子號」量子衛星、量子密鑰分發與量子隱形傳態等成果。

  • 因為潘建偉與陸朝陽憑單光子源和光學量子計算的開創性工作獲獎，且這是中國本土研究成果首次得到該獎表彰，具有重要象徵意義。

俄國 聯合國

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