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機器人足球世界盃在南韓落幕 清華大學火神隊衛冕

中國新聞組╱北京15日電
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清華火神隊機器人在比賽中射門。(本報北京傳真)
清華火神隊機器人在比賽中射門。(本報北京傳真)

AI摘要

文章摘要整理：

RoboCup 2026在南韓仁川落幕，清華大學火神隊以北京企業加速進化機器人衛冕人形組冠軍，並顯示中國機器人平台獲更多國際賽隊採用。

近日，有「機器人世界盃」之稱的RoboCup 2026在南韓仁川落下帷幕。在人形機器人專案中，搭載北京企業加速進化Booster T1機器人的清華大學火神隊成功衛冕人形組世界冠軍。

機器人世界盃首屆比賽始於1997年，是目前國際上級別最高、規模最大、影響最廣泛的機器人賽事之一，其中，人形機器人專案備受關注。在巴西舉辦的2025年機器人世界盃上，清華火神隊奪得人形組成人組冠軍，是中國機器人足球隊首次獲得該組別世界盃冠軍。

「足球只是比賽形式，真正被檢驗的，是機器人面對真實世界時的綜合能力：感知、運動、決策、協同，以及在複雜環境中的穩定性和可靠性」。加速進化相關負責人表示，足球賽場被認為是具身智慧的重要試驗場之一，因為這裡沒有模擬環境中的「標準答案」，機器人必須面對真實的物理世界。它要真正看見足球，真正理解隊友，真正完成傳導、配合，也要面對高速奔跑中的碰撞、跌倒、干擾和各種無法預設的變化。每一次啟動、轉身、急停、射門，每一次跌倒後的重新站起，都考驗著機器人運動控制、環境感知以及自主決策的綜合能力。

本次賽事中，海內外共有38支參賽隊採用中國機器人公司加速進化的機型，加速進化機器人包攬了雙足人形所有組別的全部金牌。

如今，越來越多團隊開始把研發重心放在智慧本身，把機器人的基礎能力交給更加成熟的機器人平台。相較去年五支賽隊，今年有更多頂尖賽隊選擇中國機器人本體參賽，背後無疑是對中國機器人技術與產品成熟度的認可。

精華 FAQ

  • 本屆RoboCup 2026在南韓仁川舉行，清華大學火神隊在搭載加速進化Booster T1的人形機器人支持下，成功衛冕人形組世界冠軍。

  • 因為足球比賽沒有模擬環境中的標準答案，機器人必須在真實物理世界中完成感知、運動、決策與協同，並承受碰撞、跌倒和各種突發變化。

  • 本次賽事共有38支海內外隊伍採用加速進化機型，該公司機器人包攬雙足人形所有組別金牌，也反映更多頂尖隊伍認可中國機器人平台成熟度。

巴西 南韓 世界盃

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