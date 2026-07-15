世界盃／LABUBU搶走法西大戰鋒頭 網友：被小怪獸治癒

LABUBU現身法國對西班牙準決賽。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 世界盃法西準決賽中，LABUBU以迷你球衣現身賽場搶盡鋒頭，帶動社群熱議與周邊銷量暴增，也被視為中國潮玩跨界體育行銷的成功案例。

2026年美加墨世界盃 已進入最白熱化的四強爭奪戰。在北京時間7月15日凌晨展開的法國對西班牙準決賽焦點大戰中，賽場上除了兩國頂尖球星的強強對決外，一位意想不到的「超級嘉賓」再次高調現身，成功奪走全場目光。它就是近年風靡全球的中國原創潮玩IP「LABUBU」。

這隻擁有標誌性尖牙、外表「醜萌」的小怪獸，在法西大戰開賽前，身穿量身訂製的迷你球衣蹦蹦跳跳地跑進賽場，與看台上的球迷親密互動。活潑逗趣的模樣不僅瞬間點燃現場氣氛，更在全球社交平台上引發排山倒海的討論，話題「#LABUBU亮相世界盃半決賽#」迅速衝上熱搜榜前列。

從墨西哥 城的盛大開幕式，到如今達拉斯的準決賽賽場，這隻潮玩小怪獸全程緊跟賽事節點「打卡」，展現了驚人的存在感。由於曝光率極高，現場不少國外球迷和觀眾甚至一度誤以為，LABUBU就是本屆美加墨世界盃的官方吉祥物，許多球迷紛紛分享與LABUBU同框的畫面，直呼它是「場外最靚的仔」。

行銷領域專家分析指出，LABUBU此次的世界盃之旅，是一場極其成功的跨界行銷典範。在世界盃準決賽這種全球數十億人矚目的黃金節點亮相，LABUBU將自己徹底融入賽事文化中，不僅實現極高的品牌曝光，更成功突破潮玩原本的受眾圈層，走向主流大眾體育市場。數據顯示，隨著世界盃賽程的推進，LABUBU 的相關周邊產品銷量呈現爆發式增長，海外市場熱度更是水漲船高，為中國文化IP出海探索出了一條全新的路徑。

許多熬夜看球的球迷被這隻小怪獸瞬間治癒，紛紛表示「穿著小球衣蹦蹦跳跳的樣子簡直太可愛了，今晚的場外 MVP絕對是它」；還有網友幽默地調侃「今天辦公室裡出現奇觀，一半的人在激動討論法國與西班牙的比分，另一半人則全在研究這隻小怪獸到底有什麼魔力」。

由於中國男足再度無緣本屆世界盃，不少中國網友也展開自嘲與幽默的解讀，笑稱這是「國足未到，LABUBU代征」，認為這隻風靡全球的玩偶，在某種程度上代表了「中國力量」在世界頂級體育殿堂的另一種驚艷亮相。

圖LABUBU在美加墨世界盃開幕式亮相。（取材自上游新聞）