我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資逾2億人民幣、閒置14年 溫州「明珠七號」大幅傾斜

世界盃／川普「逆轉」美國隊紅牌 巴洛根：我知道一定會出事

世界盃／LABUBU搶走法西大戰鋒頭 網友：被小怪獸治癒

中國新聞組╱北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
LABUBU現身法國對西班牙準決賽。(視頻截圖)
LABUBU現身法國對西班牙準決賽。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

世界盃法西準決賽中，LABUBU以迷你球衣現身賽場搶盡鋒頭，帶動社群熱議與周邊銷量暴增，也被視為中國潮玩跨界體育行銷的成功案例。

2026年美加墨世界盃已進入最白熱化的四強爭奪戰。在北京時間7月15日凌晨展開的法國對西班牙準決賽焦點大戰中，賽場上除了兩國頂尖球星的強強對決外，一位意想不到的「超級嘉賓」再次高調現身，成功奪走全場目光。它就是近年風靡全球的中國原創潮玩IP「LABUBU」。

這隻擁有標誌性尖牙、外表「醜萌」的小怪獸，在法西大戰開賽前，身穿量身訂製的迷你球衣蹦蹦跳跳地跑進賽場，與看台上的球迷親密互動。活潑逗趣的模樣不僅瞬間點燃現場氣氛，更在全球社交平台上引發排山倒海的討論，話題「#LABUBU亮相世界盃半決賽#」迅速衝上熱搜榜前列。

墨西哥城的盛大開幕式，到如今達拉斯的準決賽賽場，這隻潮玩小怪獸全程緊跟賽事節點「打卡」，展現了驚人的存在感。由於曝光率極高，現場不少國外球迷和觀眾甚至一度誤以為，LABUBU就是本屆美加墨世界盃的官方吉祥物，許多球迷紛紛分享與LABUBU同框的畫面，直呼它是「場外最靚的仔」。

行銷領域專家分析指出，LABUBU此次的世界盃之旅，是一場極其成功的跨界行銷典範。在世界盃準決賽這種全球數十億人矚目的黃金節點亮相，LABUBU將自己徹底融入賽事文化中，不僅實現極高的品牌曝光，更成功突破潮玩原本的受眾圈層，走向主流大眾體育市場。數據顯示，隨著世界盃賽程的推進，LABUBU 的相關周邊產品銷量呈現爆發式增長，海外市場熱度更是水漲船高，為中國文化IP出海探索出了一條全新的路徑。

許多熬夜看球的球迷被這隻小怪獸瞬間治癒，紛紛表示「穿著小球衣蹦蹦跳跳的樣子簡直太可愛了，今晚的場外 MVP絕對是它」；還有網友幽默地調侃「今天辦公室裡出現奇觀，一半的人在激動討論法國與西班牙的比分，另一半人則全在研究這隻小怪獸到底有什麼魔力」。

由於中國男足再度無緣本屆世界盃，不少中國網友也展開自嘲與幽默的解讀，笑稱這是「國足未到，LABUBU代征」，認為這隻風靡全球的玩偶，在某種程度上代表了「中國力量」在世界頂級體育殿堂的另一種驚艷亮相。

圖LABUBU在美加墨世界盃開幕式亮相。（取材自上游新聞）
圖LABUBU在美加墨世界盃開幕式亮相。（取材自上游新聞）

精華 FAQ

  • 它在法國對西班牙準決賽開賽前身穿迷你球衣進場，還與球迷互動、蹦蹦跳跳，迅速成為賽場外最吸睛的焦點，甚至蓋過了兩隊球星對決的鋒頭。

  • 因為LABUBU從開幕式到準決賽都緊跟賽事節點曝光，出現頻率極高，還和球迷頻繁同框，讓不少外國觀眾誤以為它就是本屆世界盃的官方吉祥物。

  • 行銷專家認為，LABUBU藉世界盃這種全球級舞台完成跨界曝光，成功擴大受眾並推升周邊銷量，被視為中國文化IP出海、進入主流體育市場的重要案例。

墨西哥 世界盃

上一則

AI生成圖奪內蒙攝影比賽一等獎 業界：的確太假

下一則

數學界諾貝爾獎「菲爾茲」提前洩露？北大2校友雙封神

延伸閱讀

同是4強賽 英阿戰門票比法西戰貴2倍

同是4強賽 英阿戰門票比法西戰貴2倍
世界盃／防堵梅西「超能力」 英教頭圖赫爾考慮祭老派貼身盯防

世界盃／防堵梅西「超能力」 英教頭圖赫爾考慮祭老派貼身盯防
世界盃／最小國大驚奇 維德角雖輸阿根廷 卻贏全世界喝采

世界盃／最小國大驚奇 維德角雖輸阿根廷 卻贏全世界喝采
豪門對決 世足前4包辦4強爭冠 阿根廷挑戰「連霸魔咒」

豪門對決 世足前4包辦4強爭冠 阿根廷挑戰「連霸魔咒」

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
示意圖。(路透)

英專家：中國正為隔離台灣做準備 威脅國際貿易安全

2026-07-09 17:28

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票