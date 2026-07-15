數學界諾貝爾獎「菲爾茲」提前洩露？北大2校友雙封神

中國數學家王虹有望奪得本屆菲爾茲獎。1991年出生的王虹是廣西人，現為法國高等科學研究所終身教授。(取材自極目新聞)

有「數學界諾貝爾獎 」之稱的菲爾茲獎（Fields Medal）將於23日在美國費城 揭曉，不過近日國際數學家大會（ICM）官網爆程式漏洞，提前流出疑似得獎名單，其中中國數學家王虹、鄧煜雙雙入列。若消息最終獲官方證實，不僅將誕生首批中國籍菲爾茲獎得主，也將締造中國數學家首次同屆獲獎的歷史。

綜合觀察者網、IT之家報導，有網友發現ICM官網日程資料中，出現標記為「HIDDEN（隱藏）」的菲爾茲獎演講資訊，只要透過簡單程式指令即可讀取資料，內容顯示四名疑似得主分別為王虹（Hong Wang）、鄧煜（Yu Deng）、John Pardon及Jacob Tsimerman。消息曝光後迅速在社群平台發酵，官網隨後移除相關資料，但截圖早已流傳，預測平台Polymarket也一度將四人的獲獎機率推升至98%以上。

菲爾茲獎創立於1936年，每四年頒發一次，僅授予40歲以下、對數學有重大突破的學者，被視為全球數學界最高榮譽之一。過去華人得主僅有1982年的丘成桐及2006年的陶哲軒，但兩人分別為美國籍及澳洲籍，至今仍未有中國籍數學家獲獎。

此次傳出上榜的王虹與鄧煜同為北京大學2007級校友，去年也一同獲得世界華人數學家大會（ICCM）數學金獎，因此原本就被視為本屆菲爾茲獎熱門人選。

35歲的王虹出生於廣西桂林，並非數學競賽出身，而是透過高考考入北京大學，之後轉入數學系，再赴法國及美國深造，目前為法國高等科學研究所（IHES）終身教授。她於2025年與加拿大數學家Joshua Zahl合作攻克困擾數學界逾百年的三維掛谷猜想（Kakeya Conjecture），被視為近年最重要的數學突破之一。

36歲的鄧煜則來自深圳，學生時代曾代表中國參加國際數學奧林匹亞（IMO）勇奪金牌，之後赴麻省理工學院及普林斯頓大學深造，目前任教於美國芝加哥大學。他近年最受矚目的成果，是與研究團隊破解狹義希爾伯特第六問題，以嚴格數學方法建立微觀粒子系統與玻爾茲曼方程間的理論連結，在數學物理領域具有重大意義。

兩人的成長路徑截然不同，一人透過高考踏入數學研究，一人由奧數競賽嶄露頭角，最終卻都站上世界數學研究的最前線，也成為中國數學新世代的代表人物。

不過截至目前為止，國際數學家大會及菲爾茲獎官方均未證實名單真偽，相關消息仍待7月23日正式揭曉。若最終屬實，王虹將成為史上第三位女性菲爾茲獎得主，也是首位獲此殊榮的中國女性數學家；她與鄧煜也將共同寫下中國數學史新頁，象徵中國培養的數學人才首度站上這項國際最高榮譽的舞台。

中國數學家鄧煜有望奪得本屆菲爾茲獎。鄧煜1989年出生於深圳，現任美國芝加哥大學教授。(取材自微博)