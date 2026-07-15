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溫網女雙冠軍是四川姑娘 郭涵煜成功關鍵1個字：熬

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7月12日，郭涵煜（左）/姆拉德諾維奇在頒獎儀式上。（新華社）
7月12日，郭涵煜（左）/姆拉德諾維奇在頒獎儀式上。（新華社）

中國28歲網球女將郭涵煜奪下今年溫網女雙冠軍，她賽後坦言，捧起冠軍獎盃時「第一感覺像是在做夢」，但隨即提醒自己要保持清醒，「希望在這之後踏踏實實走好每一步」，為中國女子網球再添榮耀。

郭涵煜雖然不是土生土長的四川人，但很早就身披四川隊戰袍。過去在四大滿貫女雙最佳成績僅止於今年法網八強，多數賽事都在第二、第三輪止步，因此本屆溫網一路過關斬將，讓她多次在賽後受訪時直呼「沒忍住，太激動了」、「覺得有點不可思議」。決賽中，她與前世界第一女雙好手姆拉德諾維奇默契十足，連續擊敗大會頭號、二號種子組合，最終站上冠軍寶座。

2006年四川名將鄭潔、晏紫曾在溫網奪下女雙冠軍，開啟中國女子網球「金花時代」。20年後，同樣代表四川隊征戰的郭涵煜接棒寫下新頁，再度讓四川選手登上溫網女雙最高榮譽舞台。

郭涵煜8歲開始接觸網球，在熱愛網球的表哥啟蒙下踏入球場，之後從河南來到四川發展，長期效力四川隊。她曾在2019年拿坡里世界大學運動會摘下女雙金牌，2023年成都世大運勇奪女單金牌，2025年全運會再獲女雙銅牌，如今終於迎來職業生涯最重要的一座冠軍。

作為西南大學的碩士研究生，郭涵煜閱讀比賽的能力超強，這是她能夠躋身世界頂級行列的關鍵。

她的碩士研究生導師郭立亞表示，郭涵煜身上有一種強大的自我管理能力。讀研期間，她曾因賽場情緒管控問題而困擾，便主動加強運動心理學學習，向學校心理學部老師請教。

國家體育總局網球運動管理中心主任白喜林則形容，郭涵煜的成功關鍵就在一個「熬」字，「偉大是熬出來的，熬就是堅持不懈地奮鬥。」他認為，郭涵煜身體條件並不突出，但始終沒有放棄對網球的熱愛與夢想，因此成為年輕選手最好的榜樣。

談到未來，郭涵煜表示，目前最重要的是保持初心，「今年年底希望單打世界排名可以進入前100，就算沒有做到，我還是會朝著那個方向努力。」

7月12日，郭涵煜（右）與姆拉傑諾維奇奪得奪下今年溫網女雙冠軍。（新華社）
7月12日，郭涵煜（右）與姆拉傑諾維奇奪得奪下今年溫網女雙冠軍。（新華社）

精華 FAQ

  • 她與搭檔姆拉德諾維奇合作，連續擊敗大會頭號、二號種子組合，最終奪下今年溫網女雙冠軍，這也是她職業生涯最重要的一座冠軍。

  • 郭涵煜雖非土生土長的四川人，但很早就披上四川隊戰袍，長期在四川發展；如今她在溫網奪冠，也讓四川選手再度站上女雙最高榮譽舞台。

  • 國家體育總局網球運動管理中心主任白喜林認為，她的成功關鍵在於一個「熬」字，也就是堅持不懈；而她自己則希望年底單打世界排名能進前100。

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