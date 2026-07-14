眼花了嗎？上海街頭竟有1隻狗在泊車？飼主下場曝光

上海一名車主把狗放在駕駛座上，使用自動泊車功能停車，引發爭議。 (取材自濟寧新聞網)

上海街頭有狗在開車？近日，一名女子為吸引他人關注，將寵物 犬單獨留在駕駛座上，使用自動泊車功能完成停車，過程引來路人圍觀；事情曝光後，許多網友也批評女子的行為太危險。上海市公安局徐匯分局發布通報指出，該女子的行為已構成妨礙安全駕駛的違法行為，已對其作出行政處罰。

濟寧新聞網報導，根據上海市公安局徐匯分局通報，7月4日一名38歲的石姓女子，駕駛小客車行至余慶路路邊停車位時，為吸引他人關注，將寵物犬單獨放在駕駛座上，並使用自動泊車功能停車，引發路人圍觀。警方表示，根據「道路交通安全法」相關規定，已對石某妨礙安全駕駛的違法行為予以行政處罰。

事件曝光後，有網民質疑女子的行為太危險，「狗爪子亂動按到什麼東西怎麼辦，踩到油門怎麼辦？」「你怎麼保證狗不碰到任何按鈕或者方向盤之類的，這不是危險駕駛是什麼？」

交警提醒，目前市售汽車所搭載的「智能駕駛」，只算是「助手」功能，無法像人一樣應對所有複雜多變的交通場景。駕駛人在開車時若使用「智能駕駛」功能，卻因此注意力分散，或從事與駕駛不相關的活動，一旦發生事故，將可能面臨民事賠償、行政處罰及刑事追責三重法律風險，情況嚴重者甚至有可能觸犯危險駕駛罪。