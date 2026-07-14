空調荒…法男出差上海「人肉」帶1台回去 總花費1400元

歐洲熱浪逼人，有法國男子在中國直接買1台空調帶回國。 （取材自極目新聞）

歐洲近日遭遇熱浪 襲擊，多地發布高溫紅色與橙色預警，空調、風扇等降溫產品供不應求，移動分體式空調更是一機難求。有中國網友發帖稱，自己一名來自法國的男同事近期來上海出差，直接從中國「人肉」帶一台空調回去，送給居住在巴黎的93歲母親消暑，全程托運順利，總花費約1400元（人民幣，下同，約208美元）。文章在網絡引發熱議，網友直呼「這個經驗很實用」、「果斷下單」。

綜合央視新聞、極目新聞報導，法國氣象局通報，12日法國本土96個省中，有37個省處於最高級別的高溫紅色預警，另有46個省為高溫橙色預警，逼得當地居民嘗試各種消暑方式，「很多人都在購買空調、風扇之類降溫產品，我會把枕套放進冰箱，這樣晚上睡覺能涼快一些。」在巴黎等城市，中國製的移動分體式空調一機難求，門店缺貨。

近日有一名在上海一家外資企業上班的中國網友麗麗（化名）發帖，稱自己一名來自法國的男同事近期來上海出差，聊天過程中談及歐洲熱浪，由於該名法國男同事的母親已高齡93歲，大家便建議他直接帶一台空調回法國。

麗麗表示，該同事的母親家中有一台加冰塊的涼風扇，但降溫效果不理想，且降溫過程中室內濕度明顯增加，對老年人而言不太舒適。然而空調在法國已經很難買到，「大家突發奇想，說要不要從中國背一台空調回去，然後就『說幹就幹』了。」

目前美的在中國國內有四款一體型空調在售，他們根據重量和體積，選定了其中一台符合行李托運尺寸的空調機型。

麗麗原本擔心空調中的製冷劑和壓縮機會影響托運，但在查閱網上相關資料後，看到有成功托運的案例，「打了航空公司的客服電話，他們只問有沒有鋰電池」，最後空調在經過行李安檢後順利托運。該名男同事搭公務艙回國，行李額度充足，空調僅需花費打包費用即可免費托運，因此最終總花費為1412元，包括空調1260元、機場打包130元，及大功率家電轉換器22元。

麗麗的經驗分享引發網友熱議，不少人表示「這個經驗很實用」、「本來還在猶豫，現在果斷下單了」。

空調內的製冷劑和壓縮機是否會影響托運？東方航空公司客服表示，若機器不含鋰電池、易燃易爆等化學成分，且符合行李托運尺寸要求並妥善包裝，即可辦理托運。是否最終能攜帶成功，還需依照海關等相關規定。