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杭州出生17天嬰兒 被寵物狗咬破頭 醫師：牠為1事發狂

中國新聞組／北京14日電
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醫師為受傷的嬰兒清理傷口。 (取材自潮新聞)
醫師為受傷的嬰兒清理傷口。 (取材自潮新聞)

浙江杭州近日接連發生兩起寵物傷童事件。一隻性格溫順的寵物犬，疑似因為主人注意力轉移至新生兒後產生嫉妒心理，竟咬傷出生僅17天的男嬰頭部；另一起事件則是一名9歲男童則因把頭伸入衣櫃逗貓，遭貓咪蹬踹，導致眼睛結膜裂傷。醫師提醒，即便是性格溫順的家養寵物，依舊可能出現情緒性傷人行為，有小孩的家庭須特別留意。

潮新聞報導，浙江省中西醫結合醫院（杭州市紅十字會醫院）急診犬傷門診近日接獲一宗案例，一名出生僅17天的嬰兒，因頭頂被家中寵物狗咬傷緊急就醫。據家屬描述，該狗已飼養多年，性格向來溫順，從未咬過人；但自嬰兒出生後，全家人的注意力多集中在新生兒身上，狗狗明顯被冷落。案發當日，家人暫時離開熟睡中的嬰兒，狗狗竟趁機靠近嬰兒床，突然咬向嬰兒頭部。

急診科（犬傷門診）副主任醫師胡偉琦分析，「狗狗並非突發狂犬病，而是寵物因主人的注意力全部轉移至新生兒，產生強烈嫉妒心理，進而發起攻擊性傷人行為」。經醫師檢查，嬰兒頭頂附近咬傷屬於Ⅲ級暴露，院方隨即進行相應預防處理，嬰兒目前恢復良好，涉事狗狗已被送走。

另外，一名9歲男童與家中貓咪玩耍時，貓咪躲進衣櫃角落休息，男童將頭伸入狹窄的櫃子內想伸手抓貓，受驚的貓咪因無路可逃，以後腿蹬踹，正中男童眼睛。

男童送醫檢查後發現結膜裂傷，眼表破損嚴重，差一點就可能傷及角膜，導致失明。更危險的是，由於眼瞼及眼周黏膜皮薄、血供豐富，且緊鄰中樞神經，風險遠高於一般外傷，該名男童的傷勢就屬於狂犬病最高風險等級的Ⅲ級暴露。

醫師隨即為男童進行清創、止血及結膜修復治療，並在眼瞼破損部位接種狂犬病疫苗。男童經治療及護理後傷口癒合良好，視力未受影響。

養寵物的家庭愈來愈多，胡偉琦提醒，家養寵物即使定期接種疫苗，也無法百分百杜絕攜帶狂犬病毒，寵物牙齒及爪子縫隙亦可能藏有細菌、真菌，一旦造成開放性傷口即易引發感染，因此只要皮膚出現破損，須立即就醫評估處理。

另外，有些人認為「家養寵物很乖，不會攻擊人」，胡偉琦指出，貓狗等寵物具有極強的領地意識和占有欲，家庭新成員的到來可能引發寵物產生嫉妒、敵對等負面情緒，誘發攻擊行為；此外，新生兒的哭鬧聲及肢體無意識揮動，亦會刺激狗狗的捕獵、撲咬本能。而貓咪一旦被激惹便會採取抓、蹬、咬等本能攻擊行為，孩童探頭、伸手掏抓躲藏在櫃子或床底的貓咪，是養寵家庭中最常見的意外場景之一。

精華 FAQ

  • 醫師研判，涉事犬並非狂犬病發作，而是因主人注意力轉向新生兒後產生嫉妒與被冷落感，趁家人離開時靠近嬰兒床並咬傷頭部。

  • 男童把頭伸進衣櫃想抓貓時，受驚的貓咪以後腿蹬踹正中眼睛，造成結膜裂傷與眼表破損，差點波及角膜，所幸治療後視力未受影響。

  • 醫師提醒，家養寵物即使看似溫順，也可能因嫉妒、領地意識或受驚而傷人；若皮膚破損應立即就醫，避免感染並評估是否需接種狂犬病疫苗。

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