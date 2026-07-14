巴威颱風雨彈轟華東、東北 瀋陽大淹水 2天取消2900航班

河北承德寬城遭遇極端暴雨，街道成急流，多輛私家車被冲走。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 巴威颱風登陸浙江後持續北上，造成華東、東北多地豪雨與交通大亂，瀋陽更因極端降雨實施五停防災措施，航班也大量取消。

巴威颱風11日晚間登陸浙江後持續北上，為華東、東北地區帶來大範圍暴雨。北京、上海及南京多個機場因惡劣天氣影響，13日臨時取消約100架航班，大批旅客出行受阻；遼寧省會瀋陽13日與14日均停工停課。中央氣象台預估，巴威今天白天將從山東半島移入黃海，但遼寧、吉林、山東等地將持續有暴雨。

巴威對海陸空交通均造成大規模影響，航空部分，根據「航旅縱橫」大數據，截至12日晚間九時，中國各航空公司計畫臨時取消13日進出港航班約100架次。其中，取消航班數量最多的機場，依序為合肥新橋機場、南京祿口機場、北京首都機場、上海浦東機場及上海虹橋機場。在此之前，12日全國取消航班更超過2800架次。

遼寧瀋陽13日凌晨起遭遇特大暴雨轟炸，累計雨量達到198.7毫米，打破當地7月單日降雨量紀錄，瀋陽市氣象局工作人員更形容，這是「百年一遇級別的極端降雨」。瀋陽市區因而出現大面積嚴重積水，數十條巴士線路需臨時停運，部份地鐵線路關閉及停運。

瀋陽市防汛抗旱指揮部13日上午發布防汛紅色預警，提升防汛應急因應級別至最高的一級，並下令全市實施五停（停課、停工、停運、停產、停業）緊急避險措施。當地氣象部門預估昨晚至今日大雨持續，瀋陽今日因此繼續執行停課停工等避險措施。而遼寧全省已因巴威轉移逾17萬人。

安徽12至13日也一度出現強勁風雨，其中，黃山市24小時的降雨量達到350.1毫米，打破當地單日降水量紀錄、九華山亦打破7月單日降水量紀錄。

中央氣象台昨日晚間6點繼續發布颱風藍色預警，並預估昨日晚間8點至今日晚間8點，遼寧、吉林、山東、江蘇等部分地區將降下最大250至320毫米的特大暴雨，因此暴雨橙色預警持續發布。氣象局與水利部昨晚聯合發布紅色山洪預警，遼寧、吉林部分地區可能發生山洪災害。

遼寧省會瀋陽遭遇「百年一遇」特大暴雨，城區多處路段嚴重水浸如澤國。圖為瀋陽民警及消防員13日聯合救助暴雨中的被困車輛。（新華社）

受暴雨影響，遼寧省瀋陽市區部分街道路面積水，汽車在水中緩慢行駛。(中新社)