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23億人次 中國鐵路載客量 創上半年同期新高

中國新聞組╱北京14日電
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根據中國國家鐵路集團有限公司（簡稱國鐵集團）消息，上半年，全國鐵路累計發送旅客23.48億人次、同比增長5%，創歷史同期新高。 　　

中新社報導，上半年，中國全國鐵路日均安排開行旅客列車1萬1468列，同比增加630列、增長5.8%。鐵路部門動態分析旅客出行需求，及時在熱門方向和區段增加運力，圓滿完成春運、清明、五一、端午假期運輸組織。其中，5月1日全國鐵路發送旅客2484.4萬人次，創單日旅客發送量歷史新高。

跨境客運組織方面，上半年，中老（中寮）鐵路發送跨境旅客18.8萬人次、同比增長25.9%，廣深港高鐵發送跨境旅客1696.2萬人次、同比增長13.8%。鐵路部門開好中俄、中越、中蒙、中朝國際旅客列車，促進跨境人員往來和經貿交流。上半年全國鐵路發送外籍旅客1231.4萬人次、同比增長33.6%。

上半年，全國鐵路累計開行旅遊列車1797列，其中旅遊專列967列、旅遊專線830列。鐵路部門精準對接各地賽事、展會、文藝演出活動安排，定製化開行歌迷專列、球迷專列等445列，激活「主題列車+」經濟，吸引新興客流，有效拉動沿線文旅消費，促進服務消費擴能提質。

暑期旅客探親、旅遊、商務等出行需求增加。國鐵集團方面表示，鐵路部門將密切關注客流變化情況，在重點區域和時段及時增加運力投放。

精華 FAQ

  • 上半年全國鐵路累計發送旅客23.48億人次，較去年同期增長5%，不僅延續成長趨勢，也創下歷史同期新高，顯示鐵路客運需求持續旺盛。

  • 鐵路部門透過動態分析旅客需求，在熱門方向與區段及時增加運力，上半年日均開行旅客列車1萬1468列，並順利完成春運、清明、五一及端午假期運輸。

  • 上半年中老鐵路跨境旅客18.8萬人次、廣深港高鐵跨境旅客1696.2萬人次均明顯增加；同時開行1797列旅遊列車與445列主題專列，帶動文旅消費。

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