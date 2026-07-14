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中國第1省 海南公布「十五五」規畫 2030年停售燃油車

中國新聞組／北京14日電
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海南省提出2030年禁售燃油車，屆時公共服務、社會營運及私人新增或更換車輛，除特...
海南省提出2030年禁售燃油車，屆時公共服務、社會營運及私人新增或更換車輛，除特殊用途外，將全面轉向清潔能源或新能源車。圖為北京一座加油站。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

海南公布十五五規畫，重申2030年停止銷售燃油車，並要求公共、營運與私人新增車輛全面轉向新能源，同步強化充電與電力基礎設施。

中國推動新能源車再跨一步。海南省近日公布《「十五五」海南國家生態文明試驗區規畫》，重申將於2030年平穩推進禁售燃油車，屆時除特殊用途車輛外，全省公共服務、營運及私人新增、換購車輛都將全面轉向新能源或清潔能源車，海南也可望成為中國首個停止銷售燃油車的省級行政區。

根據海南省政府公布的「十五五」規畫，2026年至2030年間將持續推動交通能源轉型。到2030年，全省新能源汽車保有量占比將由2025年的23.75%提高至45%。其中，公共服務及社會營運領域，包括公務車、客運車、環衛車、物流車等新增及汰換車輛，除特殊用途外，清潔能源車占比將達100%；私人用車新增及換購車輛，新能源車占比也將達100%。

不過官方強調，「禁售燃油車」不等於「禁止燃油車上路」。2030年後停止的是新燃油車銷售，已完成登記、領牌的燃油車仍可依法驗車、正常行駛，直到自然汰換。

為配合新能源車普及，海南也將持續完善充電基礎設施。規畫要求2030年前，全省車樁比維持在2.5比1以下，增加充電樁供給。同時，海南還將建設島嶼型新型電力系統，推動源網荷儲一體化，提升電網對新能源的調度能力。

其實海南布局禁售燃油車已歷時多年。2018年博鰲亞洲論壇期間，時任海南省長沈曉明便提出，希望2030年前全島全面使用清潔能源汽車；同年，國務院發布支持海南全面深化改革開放意見，也提出逐步禁止銷售燃油車。

不過外界好奇的是，為何選定海南率先推動，而非汽車工業更發達的省分。據專家分析，海南擁有其他地區難以複製的優勢。首先，海南是相對獨立的海島，居民日常行車距離較短，十分符合目前新能源車的續航能力，也有利於充電設施集中布局管理。

其次，海南屬熱帶氣候，全年溫暖，不必面臨北方冬季低溫造成電池續航下降的問題，有助提升電動車使用效率。此外，海南近年積極建設自由貿易港，同時也是國家生態文明試驗區，綠色低碳發展一直是重要政策方向。

目前，海南新能源已成為全省第一大電源，清潔能源發電裝機占比達87%，非化石能源發電量占統調發電量54.6%；新能源汽車市場滲透率居中國各省第一，保有量占比排名第二，無論能源結構、基礎建設或市場接受度，都已具備率先推動禁售燃油車的條件。

精華 FAQ

  • 規畫重申將在2030年平穩推進禁售燃油車，停止的是新燃油車銷售，不影響已上牌燃油車依法行駛。海南也可能因此成為中國首個停止銷售燃油車的省級行政區。

  • 公共服務及社會營運領域，包括公務車、客運車、環衛車與物流車等，新增及汰換車輛除特殊用途外將達100%清潔能源；私人用車新增及換購也要求100%為新能源車。

  • 海南是海島，行車距離相對較短，且氣候溫暖，較不受低溫影響續航；再加上清潔能源發電占比高、充電基礎設施逐步完善，具備率先落實禁售燃油車的條件。

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