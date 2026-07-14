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中國學者炫耀門生登核心期刊「沒困難」 揭學術圈潛規則

記者張鈺琪／北京14日電
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山東大學講席教授、儒學高等研究院院長王學典。(取材自百度百科)
山東大學講席教授、儒學高等研究院院長王學典。(取材自百度百科)

AI摘要

文章摘要整理：

王學典悼念故人時一邊責備青年學者寫不出好文章，一邊坦言門生在山東核心期刊發文幾乎無阻，因而被批評揭露學術圈潛規則。

山東大學講席教授、儒學高等研究院院長王學典日前撰文悼念「山東社會科學」原主編武衛華，一方面批評青年學者無法在核心期刊發表論文，主要是自身水平不足；另一方面卻透露，他的門生在山東多家重要期刊發表文章「幾乎沒有任何困難」，甚至有本科生也能在核心期刊刊文，引發大批青年學者不滿。

香港明報13日報導，這篇萬字悼文原刊於「中華讀書報」，刊出後迅速引發爭議，文章隨後遭到刪除。王學典在文中回憶，他曾在山東大學主持一場青年學者座談會，當時約有30、40名「青椒」（大學青年學者）抱怨，在核心學術期刊發表論文十分困難。

王學典稱，自己「愈聽愈生氣」，並當場訓斥這些青年學者，指他們發不出文章，不能怪雜誌社或期刊界，「歸根到底還是怨自己沒有寫出好文章」。他還說，只要真正寫出好文章，「人家自然會來找你，你抱怨什麼呢？」

不過王學典隨後又在悼文中提到，武衛華對他最大的貢獻，是幫助其所有學生在「山東社會科學」發表文章，其門生「沒有一個人沒在「山東社會科學」上發過文章」。他並透露，當時自己主編「文史哲」，翁惠明主編「東岳論叢」，武衛華則主編「山東社會科學」，「山東地區的這幾家重要期刊，我的學生發表文章幾乎沒有任何困難。」

明報評論指，人文核心期刊供不應求，「青椒」競爭劇烈，考核硬性指標壓身，王學典則高高在上，論調傲慢，缺乏共情，予人「何不食肉糜」之感。另一方面，他儼然學閥，炫耀門生發表論文一路綠燈，實質上就是資源勾兌，破壞學術公平。

評論進一步表示，本是緬懷故人的文字，卻掀起滔天巨浪。因為它是一篇「自供狀」，以最不經意的方式，撕開學術界潛規則「資源壟斷、圈子文化、評價體系失靈」。報導並諷刺稱，如果能夠因此推動學術評價體系的改革，也算是這位「大儒」的貢獻。

精華 FAQ

  • 他認為青年學者發不出文章，主要不是期刊刁難，而是自身沒有寫出足夠好的論文，還當場訓斥抱怨核心期刊難投的青年學者。

  • 王學典同時透露，自己的學生在山東多家重要期刊發文幾乎沒有困難，甚至本科生也能刊文，讓外界質疑這是學術資源勾兌與圈子運作。

  • 明報評論認為，文章像一份自供狀，暴露學術界存在資源壟斷、圈子文化與評價體系失靈等問題，也顯示核心期刊發表機會嚴重不均。

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