「外賣詩人」王計兵 靠「低處飛行」入圍魯迅文學獎

「外賣詩人」王計兵。(取材自觀察者網)

AI摘要 文章摘要整理： 外賣詩人王計兵憑詩集《低處飛行》入圍第九屆魯迅文學獎詩歌獎，作品聚焦外賣員與普通人的生活，也將於2026年12月在美國出版。

7月12日，中國作家網發布「第九屆魯迅文學獎評獎辦公室公告」稱，第九屆魯迅文學獎各評獎委員會經過認真閱讀討論，分別投票 表決產生了提名作品；作品名單顯示，「外賣詩人」王計兵的作品《低處飛行》入圍詩歌獎，這是王計兵的第三本詩集，首次出版於2024年2月，將於2026年12月在美國出版，並面向全球發行。

工人日報此前評論指出，在《低處飛行》中，這位「叛變」的外賣員用詩歌找補生活，記錄普通人且匍匐且飛翔的日常，同時講述自己在得到無數「恩情」後別樣的經歷與感悟。

觀察者網報導，王計兵出生於1969年11月，初中輟學打工，並接觸文學創作。為了生計，他當過建築工、撈過沙、擺過攤，還拾過廢品。2019年，50歲的他註冊成為外賣騎手，成為站點內年齡最大的外賣員。他經常利用送外賣等餐的時間學習，一邊努力勞動、體悟生活，一邊在文學的海洋中盡情徜徉、抒發情感。

作為「外賣員詩人」，王計兵領受了很多恩情，他就特別想為同行們做點什麼，最擅長和喜歡的、實現可能性較高的就是寫一本與之有關的詩集，希望以此拉近小哥這個群體跟大眾的距離，促進彼此的理解。於是《低處飛行》應運而生，「這千千萬萬的外賣員，就是千千萬萬個在低處且匍匐且飛翔的存在」。

為完成這樣的任務，打消他們的戒備心，王計兵潛入小哥們的各個群落，像模像樣地做起了「臥底」。王計兵看到找工作受挫的大學生，看到只有一隻手的殘疾人，看到手忙腳亂頻頻出錯的新手，看到初為人母的媽媽……。在等餐、等電梯、等顧客的間隙，王計兵把詩歌寫在紙片上、寫在掌心，積累近6000首作品，並出版了《手持人間一束光》《趕時間的人》《我笨拙地愛著這個世界》《低處飛行》四本詩集。

2025年1月，他受邀參加央視春晚，並為王菲的單曲《世界贈予我的》報幕。