河北村莊抗議被列洩洪區、爆衝突 大喊「把車給抬了」

河北三河市多條村莊前晚（12日）傳出村民不滿被劃為「泄洪區」，在堤壩附近集結抗議，反對當局挖開河道將洪水引入村內。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 河北三河多村民因不滿被列為洩洪區、恐遭挖開河堤引洪，聚集抗議並與現場人員衝突，也再度引發對河北歷年洩洪補償過低的爭議。

河北三河市多個村莊12日傳出村民因不滿被畫為「洩洪區」抗議，網傳影片顯示，多個村莊的村民在堤壩附近集會，抗議當局計畫用挖掘機挖開河道，將洪水引入他們的家園，有民眾稱「後葛莊的老少爺們把車（挖掘機）抬起來」，村民一度與現場政府人員發生衝突，還有民警到場。

綜合媒體報導，受颱風巴威影響，河北多地連日暴雨，遭受嚴重洪澇災害。在過去多年裡，河北多地的村莊曾多次被當局用作「保衛北京」的洩洪區，而村民受災後往往獲得極低賠償，甚至沒有任何賠償。

自媒體「昨天」發出視頻並爆料，7月12日晚，河北省廊坊市三河市皇莊鎮後葛莊等多個村莊的村民在堤壩上聚集，反對當局用挖掘機挖開河堤，用他們的家園充當「洩洪區」。期間，村民一度與現場官方人員發生衝突。現場視頻顯示，後葛莊村民一擁而上，阻止挖掘機施工，並大喊「把車給抬了（掀翻了）」。後續有公安到場，有村民躺在官方車輛前。

爆料文章提到，近日河北連日暴雨，唐山遷西縣和承德寬城縣相機爆發洪水。網傳視頻顯示，洪流非常湍急，大量災民被沖走。網民猜測，可能又是官方偷偷洩洪所致。

據報導，2023年8月京津冀暴雨期間，為確保北京安全，河北啟動七處蓄滯洪區分洪。洩洪導致河北霸州市大面積被淹，損失慘重，房倒屋塌，數萬人無家可歸，也引發民眾強烈不滿。輿論普遍認為，這次巨大的洪災是當局為了確保北京和政治工程「雄安新區」的安全，人為在河北洩洪所致。

災後補償不理想也是引發民怨的重要原因。按國務院現行規定，蓄滯洪區居民損失無法獲全額補償，受損住房補償70%，農作物及養殖等損失最低僅補償40%。