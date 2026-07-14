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已絕望…男被暗流捲離岸邊50米 3青島小哥衝進深海救回

中國新聞組／北京14日電
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山東青島一名58歲男子日前在海邊游泳時，遭暗流卷離岸邊50多米，3名正在附近露營...
山東青島一名58歲男子日前在海邊游泳時，遭暗流卷離岸邊50多米，3名正在附近露營聚餐的「青島小哥」沖進深水區將他救起。（取材自極目新聞）

山東青島一名58歲男子日前在海邊游泳時，遭暗流卷離岸邊50多米，3名正在附近露營聚餐的「青島小哥」沖進深水區將他救起，事後王先生形容當時的處境「等於死過一次」。事後，帶頭救人的王德強只說了一句，「遇到了，該救就救，沒什麼好說的。」

極目新聞報導，王先生和妻子11日來到西海岸新區城市陽台景區附近海域，颱風「巴威」正在逼近，海浪比平時大了一號。王先生水性不差，第一趟下海衝浪順利回來，第二趟不慎往深處多走了幾步，一股強勁離岸暗流瞬間將他向外拖拽。王先生事後回憶，「我明明是會游泳的，但當時怎麼都游不回岸邊，感覺在水裡使不上勁。」他離岸大約50米，岸上聽不到他呼救，只有妻子拚命大喊。他說，「浪來的時候腳完全碰不到水底，整個人慌了神，拚盡全力往岸邊游也沒用。」沒過幾分鐘他就渾身脫力，「當時已經絕望了，感覺自己撐不住了。」

報導提到，同一時段，王德強、王華濤、田志幾位常年結伴爬山的好友，正帶著孩子在海邊沙灘露營聚餐，同行的劉女士最先留意到海中身影持續沉浮，確認有人溺水。三人幾乎沒有猶豫，衝下海向深水區游去。王德強游到王先生身邊時，繞到他身後用力往淺水區推，王華濤從側面配合，田志在岸上接應，三人合力一步步推進，直到王先生的腳能觸到水底，才把他拖上沙灘。從下水到救人上岸，前後不過幾分鐘。

被救上岸的王先生意識清醒但渾身癱軟、心跳劇烈，他只記得自己喝了幾口海水，沒有嗆水。120救護車趕到後將他送醫，檢查並無大礙。當晚，王先生回到海邊，找到救他的幾名年輕人，本想約著吃飯，王德強笑著拒絕，「平時爬山偶遇就挺好，沒必要專門謝。」王先生問，「這麼危險你怎麼敢下來？」王德強回答，「沒什麼，這已經是我第四次救人了。」

報導指出，王德強反覆說「那幾次救人都是小時候的事了，沒必要提」。他在平度南村鎮長大，村邊三條大河交匯，小時候常有玩水的孩子遇險，「以前農村這種事挺常見，不算什麼大事。」

山東青島一名58歲男子日前在海邊游泳時，遭暗流卷離岸邊50多米，3名正在附近露營...
山東青島一名58歲男子日前在海邊游泳時，遭暗流卷離岸邊50多米，3名正在附近露營聚餐的「青島小哥」沖進深水區將他救起。（取材自極目新聞）

3名見義勇為的「青島小哥」。（取材自極目新聞）
3名見義勇為的「青島小哥」。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 王先生在颱風「巴威」逼近時下海游泳，第二趟不慎往深處多走幾步，隨即被強勁離岸暗流向外拖拽，雖然會游泳，仍無法游回岸邊。

  • 劉女士先發現海中有人持續沉浮後，王德強、王華濤、田志立刻下海救援。王德強從背後推向淺水區，王華濤側面協助，田志在岸上接應，幾分鐘內把人救上岸。

  • 王先生上岸後意識清醒但全身癱軟，心跳劇烈，送醫檢查後並無大礙。他事後想請救人者吃飯致謝，王德強卻婉拒，並表示這已是自己第4次救人。

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