「僅退款」1380單 新疆棉被廠65歲女老闆 隻身到河南追討

王秀芹。（取材自紅星新聞）

中國新疆 石河子市一名65歲棉被廠女老板王秀芹，因網店遭買家「僅退款」1380單，損失20萬元（人民幣，下同，約2.9萬美元），她隻身從新疆輾轉3000多公里，到河南 省開封市祥符區劉店鄉一處村莊追討，挨家挨戶尋找5名買家。

紅星新聞報導，王秀芹稱三個網店「僅退款」1380單，損失20萬元，有貨不敢發，有單也不敢接。6月上旬，她只身輾轉3000多公里來到河南村子，挨家挨戶打聽5名買家名字，粗略統計這5個收貨地址在同一村的買家，「僅退款」了她的38床棉被。

報導指出，王秀芹和丈夫勤勞苦做20多年攢下家底開了棉被廠。2025年底開始在電商平台銷售棉被，僅3個月，賣了40萬元的貨，收入只有20萬元，損失主要來自「僅退款」、不合理流量推廣支出及低價促銷。返回新疆時，她只買了無座火車票，30多個小時擠在車廂過道，疲憊得站著都能睡著。

6月8日，王秀芹尋找了兩個多小時，村民卻無人認識這5名買家。此時楊姓買家主動現身，稱要歸還棉被，騎三輪車拉來7床棉被，兩人當面對質、用卷尺測量。王秀芹早與楊姓買家打過交道，2025年12月，他曾以棉被尺寸不足投訴20多次，她最終轉了50元「賠償金」息事。今年3月，楊姓買家又催她發貨，王秀芹後來發現，楊姓買家和另外4人的訂單收貨地址都在同一村莊，且均申請「僅退款」，但楊姓買家其實住在隔壁村。楊姓買家當場表示「我錯了」，並手寫「證明」承認另外4人都是「我本人」，也承認還有4個抖音帳號同樣以本人身分證辦理，但只承認「僅退款」了7條棉被。

報導指出，王秀芹的棉被廠今年3月起停產，資金鏈陷入困境。她原是河南周口人，1990年代舉家遷至新疆，攢下家底後於2024年開了棉被廠，是她「力排眾議」堅持建廠，前後投資300多萬元。近期有中學下了大訂單，她正聯繫銀行籌資，準備7月中旬重新開工。

報導指出，2025年底她建起三個網店並外包運營，僅3個月就發現踩進坑裡。朋友重新查核後台，發現損失金額三四萬元，更大一筆來自電商平台推廣費，從2025年12月起每月支出都在2萬元以上，3月中旬才被關閉。朋友分析，風險來自運營、客服外包，部分訂單疑為刷單，「僅退款」大量存在也與客服未及時處置投訴有關。

王秀芹沒有收下楊姓買家當面退還的棉被，向當地派出所報了警。此事經媒體報導後，警方將楊姓買家處以10日行政拘留。對於其餘損失，律師告知因金額太小、取證困難。王秀芹說，自己60多歲了不懂電商，但這個時代必須做電商，她已在抖音註冊帳號「棉被大姐」打算從頭開始。

寄回來的被子上，有菸頭燙壞的痕跡。（取材自紅星新聞）

王秀芹的棉被廠。（取材自紅星新聞）