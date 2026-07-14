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中依據2理由示警：今年秋冬將有「超強厄爾尼諾」事件

中國新聞組／北京14日電
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一次可能刷新歷史紀錄的超強聖嬰現象正在逼近。（取材自微博）
一次可能刷新歷史紀錄的超強聖嬰現象正在逼近。（取材自微博）

一次可能刷新歷史紀錄的超強聖嬰現象正在逼近。中國國家氣候中心預測，赤道中東太平洋海溫持續攀升，今年夏秋季將發生東部型強至超強事件；自然資源部研判更緊迫，預計秋冬季將形成一次超強「厄爾尼諾」事件（聖嬰現象），甚至不排除趕超1997/1998年史上最強紀錄。

上觀新聞報導，根據國家海洋環境預報中心綜合海洋監測、大氣環流及多模式預報的最新研判，2026年秋冬季赤道中東太平洋將形成一次「東部型超強聖嬰現象事件」。目前核心監測區海溫異常增速已超越1997年同期水平，此次事件強度不排除趕超1997至1998年的「世紀聖嬰現象」，刷新歷史極值。

報導指出，俗稱聖嬰現象的「厄爾尼諾現象」，是指赤道中東太平洋海表溫度異常持續偏高的氣候現象。正常情況下，赤道太平洋信風會將暖海水吹向西太平洋，使印尼及澳洲一帶降雨豐富；當聖嬰現象發生時，信風減弱，次表層暖水大舉東移並抬升，導致中東太平洋海溫劇烈飆升。氣象學上，當關鍵海區海溫指數連續跨越閾值，且峰值大於或等於2.5°C時，即達超強聖嬰現象標準。

報導提到，此次事件的驅動引擎有二：一是赤道西太平洋底下儲存的大量暖海水持續向東輸送；二是海氣耦合高效運作，今年4至6月核心區海溫連跳三級，6月增暖速度打破歷史同期紀錄。

報導表示，聖嬰現象影響具顯著滯後性，真正威力往往隔年才完全爆發。在颱風方面，西北太平洋及南海颱風生成數量預計偏少，但因生成源地偏東偏南，發展時間與空間更長，一旦形成往往會發展為強颱風甚至超強颱風，沿海須防範強烈風暴潮、巨浪及海水倒灌。

在氣溫與降水方面，今年秋冬季全國大部分地區氣溫偏高，呈暖冬特徵，夏秋季華北、東北及江南降水偏多，長江中游相對偏少。報導並指出，2027年夏季才是真正考驗，屆時長江流域降水將異常偏多，洪澇風險極高。

精華 FAQ

  • 報導指出，赤道中東太平洋海溫持續攀升，預計今年秋冬將形成一次東部型超強厄爾尼諾事件，強度甚至不排除趕超1997/1998年的史上最強紀錄。

  • 報導提到兩大驅動因素：一是赤道西太平洋底下儲存的大量暖海水持續向東輸送；二是海氣耦合高效運作，使今年4至6月核心區海溫快速升高並創下同期紀錄。

  • 預估今年秋冬全國多地偏暖、呈現暖冬，西北太平洋及南海颱風數量可能偏少但更強，2027年夏季長江流域降水恐異常偏多，洪澇風險將明顯升高。

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