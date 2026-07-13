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換車比換手機快 中國新能源車平均車齡1.8年…4年就老了

中國新聞組／北京13日電
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數據顯示，中國新能源乘用車平均車齡僅1.8年。（取材自每日經濟新聞）
數據顯示，中國新能源乘用車平均車齡僅1.8年。（取材自每日經濟新聞）

中國汽車工業協會（中汽協）聯合和君諮詢近日發布「2025中國汽車後市場年度發展報告」，數據顯示，燃油乘用車平均車齡達8.2年，車齡7年以上占比接近六成；但新能源乘用車平均車齡則僅1.8年，車齡1至3年的車輛占比高達90%，換車比換手機還勤，燃油車平均車齡為新能源車的4.5倍。

據紅星新聞報導，商務部數據顯示，截至今年6月，中國汽車保有量達3.7億輛，乘用車平均車齡7年以上占比已突破50%。2025年中國二手車成交數據則顯示，燃油二手車平均車齡為8.6年，新能源二手車平均車齡為3.4年。此前中國汽車流通協會數據亦顯示，傳統燃油車換車周期約為6至8年，新能源車換車周期則約3至5年，明顯較短。

報導引述乘聯分會秘書長崔東樹分析指出，新能源車平均車齡偏低，一方面是因新能源車近五年才迎來爆發式普及，市場存量整體偏新；另一方面則因三電及智慧駕駛技術迭代速度遠快於燃油車，車款上市2至3年後便可能在續航、算力、補能等方面出現明顯技術落差，加上置換政策刺激，車主換車周期明顯縮短。乘聯分會數據顯示，今年1至5月共有71款新車上市，去年同期為75款，前年同期則為67款；其中新能源新車迭代速度更快，但長期吸引力不及燃油車。

報導提到，新能源新車迭代加快的背後，是研發周期同步壓縮所致。麥肯錫報告顯示，目前中國國內新車開發周期約24個月，較傳統燃油車時代約60個月的開發周期大幅縮短。

麥肯錫全球資深董事合夥人、中國區汽車諮詢業務負責人管鳴宇表示，當前智能電動汽車確實具備部分快消品特徵，研發速度加快、新品迭代模式類似電子產品，但汽車作為大宗耐用消費品的核心屬性並未改變。

報導並指出，迭代加快、研發周期縮短與價格競爭等因素疊加，正持續衝擊新能源車保值率。中國汽車流通協會數據顯示，新能源車三年保值率僅43.35%，燃油車三年保值率則普遍在50%以上。相關探店資訊指出，車齡6年以上的新能源二手車，二手車商普遍不願收購，使用7至8年的新能源車僅能售出新車價格約兩成。

報導舉例，一名車主使用4年的車輛，僅因晶片算力不足，即被車商評價為「已經很老了」；由於電池更換成本動輒達數萬元甚至十餘萬元人民幣，不少車主認為與其持有持續貶值的資產，不如提早置換新車。

精華 FAQ

  • 主因是新能源車近5年才快速普及，存量本來就較新；同時三電與智慧駕駛技術更新很快，車款上市2至3年後就可能出現明顯落差，進一步縮短換車週期。

  • 中國汽車流通協會數據顯示，新能源車三年保值率僅43.35%，燃油車則普遍在50%以上，顯示新能源車受技術迭代快、價格競爭激烈影響，二手市場接受度較弱。

  • 報導指出，部分新能源車使用4年就因晶片算力不足被認為過時，且電池更換成本高昂，導致不少車主寧可提前置換新車，而非持有持續貶值的車輛。

二手車 商務部

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