調查：中國博士平均月薪2.5萬人民幣 比專科畢業生高4倍

人力資源平台前程無憂近日發布「2026校園招聘白皮書」（以下簡稱「白皮書」），數據顯示，2025年博士、碩士、本科及專科畢業生平均月薪起薪分別為2萬5082元（人民幣，下同，約3728美元）、1萬3749元（約2044美元）、8698元（約1293美元）及6387元（約949美元），其中碩士畢業生起薪較去年同期成長10.5%。

據中國經營報報導，前程無憂資深職場顧問王劍表示，2021至2025年間，中國應屆畢業生起薪整體呈現「穩中有升、結構分化」的發展態勢，人力資本市場對高學歷及高層次人才的定價機制持續強化，薪酬體系展現出明顯的學歷溢價特徵。

「白皮書」指出，從學歷結構觀察，博士畢業生起薪長期維持高位，五年間平均月薪突破2.5萬元，反映頭部科技企業與科研院所對頂尖人才的競逐；碩士畢業生起薪在2025年成長10.5%，增速高於本科與專科，顯示人工智能、金融科技等新興領域對應用型高端人才的需求較為迫切。相較之下，本科與專科畢業生薪酬增幅較為平緩，其中專科生起薪曾於2023年出現13.1%的同比下滑，雖其後略有回升，五年累計增幅仍不足3%。

報導另指出，數據呈現均值與中位值背離的現象。根據「白皮書」調研，2025年各學歷層次的平均起薪均高於中位值，且學歷越高，兩者差距越明顯，博士生均值與中位值相差1987元，碩士生則相差1044元；本科生起薪均值與中位值差距五年來相對穩定；專科生起薪均值與中位值則在2024年後趨於接近，分別為6387元與6005元。

在地域分布方面，2025年一線城市應屆生起薪中位值約為每月9558元，非一線城市約為每月8311元，兩者差距較往年有所收窄。

針對留學生與國內畢業生的起薪政策，「白皮書」調研顯示，過半企業採行同薪同酬制度，其中「採用同一套薪酬體系」占比最高，達66.5%；「略高於國內畢業生」占19.2%；「按個人能力訂製」占14.3%。王劍說明，電子技術／半導體／集成電路行業採用同一套薪酬體系的比例最高，達88.0%，顯示該行業對國內外畢業生的價值評估已趨於一致；製藥／醫療行業採用同一套薪酬體系的比例為57.0%，「按個人能力訂製」比例則高達42.0%，反映該行業對高層次研發人才的強烈需求，以及薪酬機制的靈活性。

王劍並補充，新能源行業採用同一套薪酬體系的比例為63.6%，「略高於國內畢業生」占27.3%，顯示一定溢價意願；房地產／建築行業「略高於國內畢業生」比例最高，達60.0%，對留學生的薪酬溢價較為明顯；機械／設備／重工行業「略高於國內畢業生」比例為44.4%，「按個人能力訂製」比例則為33.3%，同樣顯示較高的溢價傾向。

王劍分析，前述現象與企業國際化布局有關。其中，新能源行業因「企業擴張至海外地區，需要留學背景」而給予留學生薪酬溢價的比例最高，達81.8%，與該行業近年積極拓展海外市場的趨勢相符；汽車及汽車零配件行業此比例則為71.4%。製藥／醫療行業則在「企業擴張至海外地區，需要留學背景」與「認可海外留學生業務能力」兩項指標上均達71.4%，反映該行業對國際化人才具備雙重需求。