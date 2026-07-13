天災頻傳 北京市局長自費買10億token 「手搓」做出防災App

北京市政府一名局長自行開發防汛小程序「叫應」。(視頻截圖)

北京市規畫和自然資源委員會密雲分局局長謝隕石，日前被指自費購買10億Token（詞元）、耗時近一個月獨立編寫防汛小程序「叫應」，消息在網路引發熱議。對此，官方近日回應證實，該項目實際花費僅為49元（人民幣，下同，約7.3美元），且該小程序本質上是基於大模型平台開發的智能體，並非傳統意義上的手寫程式碼。

綜合北京新聞、微博 智搜與新京報報導，今年汛期期間，謝隕石發揮自身編寫程式的專長，自行「手搓」開發密雲區專屬防災小程序「叫應」，將全區地質災害隱患點、受威脅險戶及包保責任人員資料整合至系統中，並可即時更新山體預警、雨情變化與群眾轉移狀態等資訊，使用者可透過手機直接查看各戶撤離進度與險情位置；若需前往隱患點現場查看，程式亦可直接跳轉至導航軟體。另據北京電視台報導，此職務亦有稱謝隕石為該分局「副局長」。

事件曝光後，網路輿論主要聚焦三項爭議。其一為成本問題，外界關注10億Token的實際花費及經費來源，官方回應指出，實際花費僅49元人民幣，遠低於網路部分傳言的金額，且汛期結束後已依規定領取單位創新項目補助。其二為數據安全疑慮，官方說明該程式並未調取任何用戶個人隱私數據，程式所顯示的險戶資訊皆基於既有地質災害台帳，未連接外部資料庫。其三則涉及開發模式，官方澄清該小程序本質為基於大模型平台開發的智能體，謝隕石本人實際編寫的程式碼量不多，主要工作在於提出精準需求。

報導並引述網路實測數據指出，有部落客當日實測使用1200萬Token僅花費2.2元，依此比例換算，10億Token費用應不到200元；若購買特定套餐，10億Token費用則僅需49元。報導另提及，雲端服務業者騰訊雲開發CloudBase近期已將大模型Token免費額度由1億提升至10億。

對於此事，部分報導與網路評論認為，在數位化治理持續推進之際，部分政務平台或智能系統存在功能繁瑣、脫離基層實務場景等問題，而謝隕石針對轄區防汛痛點所開發的輕量化工具，聚焦預警、響應、轉移等核心功能，被部分輿論視為基層數位治理的創新嘗試。

北京規自委密雲分局局長謝隕石。(視頻截圖)