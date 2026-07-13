「巴威」掃倒浙江千樹 京津冀降雨破紀錄 河南體感直逼50度

浙江台州經歷颱風巴威侵襲，當地多處亟待災後復原。圖為一名男子在颱風過後的坍塌牆壁旁席地而坐。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 颱風「巴威」重創浙江福建，樂清逾1300棵樹被吹倒。

颱風「巴威」重創浙江福建，樂清逾1300棵樹被吹倒。 重點二： 其遠距離水氣輸送，引發京津冀破紀錄強降雨。

其遠距離水氣輸送，引發京津冀破紀錄強降雨。 重點三：中央氣象台連發6預警，多地動用智能裝備防汛。

颱風「巴威」夾帶強風暴雨侵襲福建、浙江等地，除造成部分地區積水、浙江樂清市有超過1300棵被吹倒，還化身巨型「灑水車」，使遠在千里之外的京津冀強降雨破紀錄，多地搬出無人機 、四足機器人等智能裝備織密防汛「安全網」因應。

「巴威」已減弱為熱帶風暴級，但氣象部門仍針對浙江、吉林甚至青海等十餘省區市齊發大暴雨六預警。「巴威」還把熱風都送到了河南 ，當地體感直逼攝氏50度。網友戲稱多變的「巴威」是「變臉第一名」。

「巴威」11日在浙江省登陸後於周日降級為強熱帶風暴，颱風首先襲擊了沿海城市玉環，隨後又襲擊了樂清市，造成洪澇災害，溫州市街道淹成河，強風並導致許多樹木被連根拔起，樂清市已有超過1300棵樹倒下。

據北京日報報導，「巴威」並化身巨型「灑水車」，11日浙江東部多地出現大暴雨甚至特大暴雨；10日至12日給遠在千里之外的京津冀帶來強降雨。北京出現今年入汛以來最強降雨過程，河北局地特大暴雨刷新紀錄。其中遷西10至11時70.5毫米，打破當地7月單小時雨量紀錄，觀測史第二強單小時降雨。10日8時至11日8時，京津冀地區共有111站超歷史極值。

為何颱風「巴威」距離這麼遠，華北和東北強降雨卻這麼猛？中國天氣網氣象分析師李寧表示，這主要是由於颱風「巴威」遠距離水氣輸送、地形抬升、列車效應等多種因素疊加所致。令人頭疼的是「列車效應」一旦形成，降雨不僅短時強度極大，持續時間還長，累積雨量極易超預期。

中央氣象台昨齊發大暴雨六預警，分別是針對遼寧、山東和福建、青海的暴雨橙色預警，東北地區南部、華北東部等地的部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣的強對流天氣藍色預警，其他還包括紅色山洪災害氣象預警，颱風藍色預警，紅色地質災害氣象風險預警和漬澇風險氣象預警，範圍遍及十餘省市。預計多地降雨要持續到15日。

據大公報報導，因應「巴威」來襲，多地強化監測預警和應急救援準備，以無人機巡查、四足機器人巡檢等智能裝備，全面提升防汛感知、預警與處置能力。國家發展改革委緊急安排中央預算內投資1億元人民幣支持浙江災後應急恢復。

另「巴威」路徑東移，導致河南處於颱風外圍下沉氣流控制區，相當於被颱風這台巨型空調的「室外機」持續吹熱風，預計鄭州體感溫度將逼近50℃，周口、駐馬店、漯河等地部分路段甚至會突破72℃。

「巴威」此次因路徑反覆調整、強度來回波動，預報一天三改、強度忽強忽弱，被網友戲稱「颱風屆變臉冠軍」、「比巴蜀變臉還快」、「變臉第一名」衝上熱搜。

巴威颱風過過境，造成浙江樂清有1300多棵路樹遭連根拔起。(路透)

「巴威」帶來降水導致楠溪江水位短時快速上升。（取材自極目新聞）

浙江一摩天輪颱風天轎廂從早到晚「轉圈圈」。（取材自濟寧新聞）