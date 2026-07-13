颱風是個好理由？ 陷網暴風波的韓紅取消武漢演唱會又挨轟
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深陷輿論風波的中國知名歌手韓紅12日宣布在湖北武漢的演唱會，因為颱風原因取消。中國網友評論，輿論塌房了，風評這麼差。
韓紅工作室官方微博12日發文通知稱，據武漢市相關職能部門要求，經審慎評估，為切實保障所有觀眾、演職人員及現場工作人員的人身安全，原定於18日舉行的韓紅「我想成為你2.0」 巡演武漢站，因舞台無法按計畫完成搭建，遺憾取消。
不過，相關發文下有大批中國網民評論道：「颱風對武漢完全沒影響」、「塌房了、風評差，正好颱風是理由」，以及「都明白為啥取消」、「懂得都懂」等。
圍繞韓紅的爭議緣於6月17日，她出席導演馮小剛電影「抓特務」的北京首映會，發聲懇請北京市的「兄弟姐妹，爺們娘們」，「您走個面兒！把第一波票房先帶起來」，不料引發輿論反彈，被批演藝圈拍爛片卻要民眾埋單，是「道德綁架」。
這股輿情迅速延燒到韓紅的公益事業，有部分自稱追隨韓紅多年的老粉表示，停止對韓紅愛心慈善基金會的月捐。
壓力下，韓紅6月30日發微博道歉，稱自己的言論「過於輕率隨意，思慮不周、措辭失當，產生了負面觀感」，並表示會珍惜公眾的善意和信任，「常懷謙卑自省之心，謹言慎行、踏實做事」。
據了解，韓紅7月18號在武漢的演唱會，票早就賣光，是實打實售罄；由於舞台搭建、燈光音響、保全團隊等相關合約都簽完了，所有預付的款項都發出去了，幾百號人的團隊忙活了好幾個月，準備工作已經到八成進度，一旦宣布取消，將面臨天價損失和賠償。
巴威颱風於12日中午經過安徽省，並未經過湖北境內，武漢也未曾受災。
韓紅工作室表示，依武漢市相關部門要求，經審慎評估後，因颱風影響及舞台無法按計畫完成搭建，為保障觀眾、演職人員與工作人員安全，因此取消原定18日舉行的武漢站演出。 因巴威颱風並未經過湖北、武漢也未受災，許多網民認為取消與颱風無直接關係，懷疑是輿論風波下的權宜說法，留言多以「都明白為啥取消」等方式表達不信任。 爭議源自她6月17日為馮小剛電影首映站台時，呼籲民眾支持票房，隨即被批評是對觀眾道德綁架。之後又波及其公益形象，部分老粉甚至停止對慈善基金會月捐。
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韓紅工作室表示，依武漢市相關部門要求，經審慎評估後，因颱風影響及舞台無法按計畫完成搭建，為保障觀眾、演職人員與工作人員安全，因此取消原定18日舉行的武漢站演出。
因巴威颱風並未經過湖北、武漢也未受災，許多網民認為取消與颱風無直接關係，懷疑是輿論風波下的權宜說法，留言多以「都明白為啥取消」等方式表達不信任。
爭議源自她6月17日為馮小剛電影首映站台時，呼籲民眾支持票房，隨即被批評是對觀眾道德綁架。之後又波及其公益形象，部分老粉甚至停止對慈善基金會月捐。
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