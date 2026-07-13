還真敢玩…河南鄭州「入河排汙口」成了免費戲水樂園

鄭州「入河排污口」成免費戲水樂園。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鄭州入河排汙口旁出現市民帶孩童戲水引發關注。

鄭州入河排汙口旁出現市民帶孩童戲水引發關注。 重點二： 當地表示水質達標但不代表適合人體直接接觸。

當地表示水質達標但不代表適合人體直接接觸。 重點三：管理方已設警戒線與警示牌，仍難完全勸阻下水。

近日一段河南鄭州 市民拍攝的影片在網路引發關注；影片中，寫有「入河排汙口」的告示牌下，岸邊雖拉有警戒線，仍有不少大人和小孩在水中嬉戲玩耍。有網友認為「有人敢玩說明水質好」，但也有網友指出，中水再清澈也是中水，且私自下河有溺水風險，不應跟風，有網友嘲「沒地方玩了嗎」。據悉，去年此地就已成為了「兒童戲水樂園」。

大風新聞報導，鄭州十八里河街道辦事處一工作人員表示，該處出水來自南三環一家汙水處理廠，水質經過檢驗，符合排放標準；然而工作人員也坦言，水質達標並不代表就適宜人體直接接觸，更無法消除下河帶來的安全風險。

影片拍攝地岸邊確實拉有警戒線。據報導，工作人員解釋，警戒線由街道、河道管理等部門聯合設置，同時周邊還立有禁止游泳、禁止靠近河邊的警示牌，屬地社區也會安排人員巡河勸阻。但實際效果並不理想，「我們經常聯合管控，宣傳、教育，也一直在幹這項工作，但還是有人會下去」、「該做的警示、勸阻我們都在做，可有些人就是不聽。」

報導指出，這已不是河段第一次因市民戲水成為熱點。 2025年8月，河南當地媒體大河報報導，鄭州西吳河科普公園旁的十八里河入河排汙口處，大量市民帶孩子在排水口附近踩水、戲水，在社交平台傳播後，引發對水體接觸健康風險和溺水安全的普遍擔憂。

2025年8月，當地多部門和媒體呼籲「不要下水」，別把達標中水排放河段當成免費戲水樂園，然而時隔近一年，同樣的場景再次出現。

報導說，管理方表示，水質達標，不代表河道是安全可親的遊樂場所，中水雖經處理，仍可能含有微量汙染物，不適合人體長時間、大面積接觸。現場有拉線立牌，並稱「反覆勸離，已盡到相應提醒義務」，但真正的安全防線，最終建立在每個人的風險意識之上。

入河排汙口標誌牌。（取材自華商報）